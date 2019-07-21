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21.07.2019 00:01
Рубрика: Спорт

Матч ЧР по пляжному регби был остановлен из-за массовой драки

Текст: Максим Домчев

В матче чемпионата России по пляжному регби между командами "Слава" (Москва) и "Дагестан" произошла массовая драка. Судьи приняли решение не доигрывать встречу.

Фото: Steve Marcus/Getty Images
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20 июля в Москве стартовал чемпионат России по пляжному регби, в котором принимают участие 19 команд у мужчин и 8 у женщин.

В мужской части турнира первый день соревнований ознаменовался массовой дракой. После атаки "Славы" один из игроков "Дагестана" бросил в лицо сопернику песком, из-за чего на площадке закипели нешуточные страсти. Чуть позже от слов отдельные игроки обеих команд решили перейти к делу и начались потасовки.

В итоге при счете 5:5 судьи приняли решение матч не возобновлять.

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