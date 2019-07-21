Матвиенко: Развитие Союзного государства в будущем потребует единой валюты

Развитие союза России и Беларуси может потребовать в будущем единой валюты. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, - отметила спикер Совета Федерации. - Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику".

Кроме того, по словам Матвиенко, в союзе двух государств должны быть схожие подходы к системе налогообложения, также должны быть отработаны и другие вопросы.

"Это касается экономических вопросов. И нам надо на этом этапе сегодня договориться, чего мы хотим, как мы будем двигаться", - подчеркнула председатель Совфеда.

При этом Матвиенко подчеркнула, что российская сторона не думает о создании единого государства, речь идет о "полноценном союзе" двух стран.