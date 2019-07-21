МИД: Встреча пятерки по Ирану может пройти в Вене в конце июля

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 21 июля, встреча политдиректоров "пятерки" (страны-члены Совбеза ООН плюс Германия) и Ирана может пройти в Вене в конце июля, ориентировочно 28 числа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, встреча по Ирану состоится в ближайшее время. "Насчет 28 июля - я не уверен на сто процентов, где-то в районе этой даты", - сказал дипломат.

Ситуация вокруг Ирана в настоящее время сильно обострена. Напряжение начало усиливаться после выхода США в прошлом году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме и введения Вашингтоном санкций против Тегерана.

В настоящее время большую озабоченность всех заинтересованных сторон вызывает танкерный конфликт. Ранее в июле Великобритания задержала в районе Гибралтара иранский танкер, следовавший в Сирию. А 19 июля иранская сторона задержала в Ормузском проливе танкер под британским флагом, который был отконвоирован в порт Бендер-Аббас на территории ИРИ.