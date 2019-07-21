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21.07.2019 18:27
Рубрика: Экономика

С водки сдуют пену

Минпромторг предложил вывести пиво из-под жестких правил торговли крепким алкоголем
Текст: Евгений Гайва
Минпромторг предложил регулировать продажу пива по специальным правилам, отдельно от другого алкоголя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатива включена в разработанный министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. "Министерство считает важным регулировать оборот пива, как и натуральных вин, не так жестко, как оборот крепкого алкоголя. То есть требуется раздельное регулирование", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. Как считают в минпромторге, это позволит сместить потребление от более вредного крепкого алкоголя на значительно менее вредные слабоалкогольные натуральные напитки.

Фото: iStock
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Вместе с тем вопрос регулирования продажи пива не является приоритетом Стратегии, подчеркнули в минпромторге. Цель документа - создать комфортную потребительскую среду, для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия, привели в пресс-службе мнение главы минпромторга Дениса Мантурова. В проекте уделено внимание развитию всех актуальных форматов: сетей, малых форматов, стрит-ретейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли. Также вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Впервые в Стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак
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