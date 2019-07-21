Мощам Петра и Февронии поклонилось более 75 тысяч человек

За семь дней пребывания в Храме Христа Спасителя мощам святых Петра и Февронии, покровителей семьи, в столице поклонилось свыше 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В воскресенье после молебна святыню увезли в Муром, где они находятся в Свято-Троицком женском монастыре.

Справка

Мощи доставили из Мурома в Москву 14 июля. Доступ к ним в Храме Христа Спасителя был открыт ежедневно с 8 до 20 часов.

РПЦ чтит память муромских святых Петра и Февронии рубежа XII-XIII веков. Жили они счастливо и скончались они в один день - 8 июля по новому стилю. С 2008 года в России 8 июля официально празднуется День семьи, любви и верности.