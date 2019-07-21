На Украине избирателей подкупали печеньем и картошкой

В Одесской и Днепропетровской областях проверят факты о подкупе избирателей во время проведения досрочных парламентских выборов на Украине.

К примеру, в Одесской области наблюдателям показалось странным, что рядом с избирательным участком продавали по 5 копеек печенье. В другом случае сладости раздавали бесплатно. В Днепре за "нужные" голоса якобы давали картошку.

А на севере Одесской области после голосования некоторые избиратели подходили к припаркованному недалеко от участка микроавтобусу. В ходе проверки, инициированной помощником одного из кандидатов, в салоне обнаружили запас денег и тетрадь с фамилиями и контактными телефонами избирателей. Она изъята, а водитель доставлен в полицейский участок. Сообщает одесский городской портал "Думская".

Среди нарушений на избирательных участках в Одесской области зафиксирована в том числе выдача бюллетеней для голосования без предъявления паспорта, голосование одного человека вместо нескольких других, факты фотографирования бюллетененей в кабинках для голосования, преждевременное заполнение протоколов о подсчете голосов.

Также 17 избирательных участков в Одесской области вынуждены были прервать проведение выборов из-за поступившей по телефону информации о заминировании, которые, к слову, не подтвердились.

Для проверки на места были направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасателей. Сегодня, как утверждают официальные структуры региона, на службу вышли более полутора тысяч сотрудников управления ГО и ЧС.

Одесситы не скрывали своего возмущения: "Подтасовать результаты при таких условиях проще простого".