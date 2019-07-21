На Украине прошли досрочные парламентские выборы

В воскресенье граждане Украины избирали себе новый парламент. Центризбирком констатировал явку намного ниже, чем на выборах президентских, а наблюдатели и МВД зафиксировали сотни нарушений. Впрочем, это будет фактором исключительно внутренней политики: международных наблюдателей на эти выборы также прибыло намного меньше, чем на голосование за главу государства. Так, в ПАСЕ отказались от посещения Украины: обиженная на возвращение российской делегации Рада отозвала свое приглашение, а в Страсбурге и не настаивали.

Количественные показатели голосования следующие: 199 избирательных округов и 29 885 участков для голосования (из них 102 за границей, кроме России); 65 партий - субъектов избирательного процесса, то есть выставивших кандидатов; 5966 - общее количество зарегистрированных кандидатов, из них 2746 - по партийным спискам; 1719 иностранных наблюдателей (против 2700 на президентских выборах).

По истечении половины времени, отведенного на голосование (с 8 до 20 часов), ЦИК озвучил главное отличие этих выборов - низкую явку, особенно в западных регионах: к 16 часам по всей Украине она составила лишь около 34 процентов. Это самый низкий показатель с 2012 года. Яркая деталь: к моменту брифинга ЦИК закрылись участки в Австралии, где к урнам пришли всего 4 процента от общего количества зарегистрированных украинцев.

Низкий интерес к парламентским выборам имеет вполне объективные объяснения: это и сезон отпусков, дач и курортов, не способствующий электоральной активности, а также сельскохозяйственная страда в соседней Польше, на полях которой сегодня работают по меньшей мере 1,5 миллиона украинцев. Стоит также напомнить, что еще порядка 6-8 миллионов обладателей украинского паспорта были исключены Киевом из избирательного процесса - речь о жителях Донецкой и Луганской народных республик, а также украинцах эмигрировавших или работающих в России.

Голосование сопровождалось административными и уголовными нарушениями - к середине дня МВД отчиталось о более чем тысяче таких случаев, по которым только в Донецкой области было открыто пять уголовных дел. Десятками исчислялись сообщения о минировании участков, были задержаны "наблюдатели" с огнестрельным и холодным оружием. Случались и курьезы - на одном участке глава избирательной комиссии уже к 10 утра был мертвецки пьян, а в Кировоградской области комиссия вместо сейфа использовала... кастрюлю.

Впрочем, не это интересовало местные СМИ в первую очередь, а политические заявления фаворитов гонки и, конечно же, президента Зеленского. И он не подвел, расставив точки в животрепещущем вопросе, кого видит будущим главой кабинета министров. "Премьер должен быть абсолютно профессиональным экономистом и не иметь никакого политического решения - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми", - сказал Зеленский на русском языке, что является нарушением одобряемого им закона "Об украинском языке, как государственном". Зеленский также добавил, что его позиция по этому поводу неизменна, хотя и не нравится "некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте". Ранее тонкие намеки на кресло премьера озвучивали глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий премьер Владимир Гройсман, также идущий на парламентские выборы во главе собственной партии "Украинская стратегия Гройсмана". Исходя из условий, изложенных Зеленским, и его комментария, их обоих он в качестве главы правительства не видит категорически.

Впрочем, кандидатура премьера от его воли зависела мало: во-первых, низкая явка ставила под сомнение предвыборные выводы придворных социологов, обещавших партии "Слуга народа" однопартийное большинство. Во-вторых, за неделю до голосования американский экспертный совет Atlantic Council уже опубликовал список из пяти кандидатур на должность премьера, которые будут из-за океана предложены Зеленскому.

Помимо главного вопроса этих выборов - с какой из прошедших в Верховную раду партий и на каких условиях "Слуга народа" будет создавать коалицию, немалый интерес вызывают партии, набравшие больше 2 процентов голосов, но не преодолевшие барьер в 5 процентов. В частности, партия украинского блогера Анатолия Шария, с минимальными вложениями эффективно ворвавшаяся в высшую политическую лигу. Дело в том, что такие партии получают от государства до миллиона долларов в год "на развитие партийной структуры", и значит, продолжают свое существование в качестве реальных политических сил, а не сиюминутных предвыборных проектов.