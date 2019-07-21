Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето 12:52
В Омске произошел выброс в атмосферу нескольких загрязняющих веществ 12:43
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии 12:21
В Сочи виновник ДТП с четырьмя пострадавшими скрылся с места аварии 12:19
Британец снял с Земли стыковку "Союз МС-13" с МКС 12:16
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину с коляской 12:14
Немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" из-за цены 12:12
В РФС и РПЛ отреагировали на инцидент с фанатами "Спартака" 12:08
На выборах в Японии досрочно проголосовало рекордное число избирателей 11:58
Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом 11:55
Возбуждено дело о смерти пенсионера в брянском интернате 11:40
В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max 11:39
Видео: В Петербурге волонтеры спасли кошку из шестиметровой шахты 11:35
На Урале гроза оставила без света несколько поселков 11:21
Президент Эквадора: Ассанж шпионил в нашем посольстве 11:07
В Якутии трехлетняя девочка выжила в ДТП, вылетев из машины 11:02
В субботу на ВДНХ и в Парк Горького пришли более 270 тысяч гостей 11:01
При пожаре в брянском доме престарелых погиб человек 11:01
Казань получит право на проведение ЧМ по водным видам спорта 10:54
В Ленобласти женщина на квадроцикле погибла из-за шлагбаума 10:52
В Волгограде задержали наркодельцов с килограммом героина 10:45
Житель Бурятии утонул в Байкале вместе с машиной 10:45
Зампреда правительства Сахалинской области уволили за драку в кафе 10:31
В Ставрополе огонь охватил кафе в Парке Победы 10:29
В Приангарье и Красноярском крае горит полмиллиона гектаров леса 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Как люди приходят к осознанному потреблению
Как люди приходят к осознанному потреблению
21.07.2019 11:58
Рубрика: В мире

На выборах в Японии досрочно проголосовало рекордное число избирателей

Текст: Константин Волков

На выборах в верхнюю палату (Палату советников), проходящих 21 июля, досрочно проголосовало рекордное число избирателей, 17 6271 человек. Об этом сообщило Министерство по административным делам и коммуникациям Японии.

На 124 места в верхней палате претендуют 370 кандидатов. 74 депутата будут выбраны по округам, а еще 50 - по пропорциональной системе.

Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней

Пока что лидером считается правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее союзник, правоцентристская партия "Комэйто", созданная буддистской организацией "Сока Гаккай".

Оппозиция объединила силы и выдвинула единого кандидата, чтобы получить возможно больше мест.

Если правящая коалиция получит две трети мест в верхней палате, это даст ей возможность начать пересмотр конституции и назначить общенациональный референдум касательно изменения статьи 9 Основного закона (в нижней палате парламента ЛДПЯ уже имеет подавляющее большинство). Речь идет о пересмотре статьи 1947 года, провозглашающей, что Япония отказывается от создания армии и ведения военных действий. Премьер Абэ стремится переписать эту статью, чтобы расширить возможности Японии использовать вооруженные силы. Напомним, в сентябре 2015 года верхняя палата уже приняла закон, который позволяет Силам самообороны Японии действовать (хотя и очень ограниченно, речь идет в основном о миротворческих операциях) за пределами страны. При этом идея пересмотра 9-й статьи вызывает критику со стороны многих японцев.

Кроме того, победа правящей партии на нынешних выборах позволит Абэ продолжить экономические реформы, призванные вывести страну из длительного экономического застоя. В частности, уже этой осенью правящая коалиция может вернуться к вопросу повышения потребительского налога с 8 до 10 процентов. Этот шаг откладывался два раза, но, похоже, Абэ намерен пойти на него, чтобы привлечь средства из сбережений граждан. Другая неотложная задача - реформа пенсионной системы Японии. Согласно расчетам экономистов, пенсионеры очень скоро столкнутся с дефицитом средств в системе пенсий, учитывая старение населения, увеличение продолжительности жизни и спад рождаемости.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
В России появился новый вид туризма
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера "Украина"
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений