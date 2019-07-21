На выборах в Японии досрочно проголосовало рекордное число избирателей

На выборах в верхнюю палату (Палату советников), проходящих 21 июля, досрочно проголосовало рекордное число избирателей, 17 6271 человек. Об этом сообщило Министерство по административным делам и коммуникациям Японии.

На 124 места в верхней палате претендуют 370 кандидатов. 74 депутата будут выбраны по округам, а еще 50 - по пропорциональной системе.

Пока что лидером считается правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее союзник, правоцентристская партия "Комэйто", созданная буддистской организацией "Сока Гаккай".

Оппозиция объединила силы и выдвинула единого кандидата, чтобы получить возможно больше мест.

Если правящая коалиция получит две трети мест в верхней палате, это даст ей возможность начать пересмотр конституции и назначить общенациональный референдум касательно изменения статьи 9 Основного закона (в нижней палате парламента ЛДПЯ уже имеет подавляющее большинство). Речь идет о пересмотре статьи 1947 года, провозглашающей, что Япония отказывается от создания армии и ведения военных действий. Премьер Абэ стремится переписать эту статью, чтобы расширить возможности Японии использовать вооруженные силы. Напомним, в сентябре 2015 года верхняя палата уже приняла закон, который позволяет Силам самообороны Японии действовать (хотя и очень ограниченно, речь идет в основном о миротворческих операциях) за пределами страны. При этом идея пересмотра 9-й статьи вызывает критику со стороны многих японцев.

Кроме того, победа правящей партии на нынешних выборах позволит Абэ продолжить экономические реформы, призванные вывести страну из длительного экономического застоя. В частности, уже этой осенью правящая коалиция может вернуться к вопросу повышения потребительского налога с 8 до 10 процентов. Этот шаг откладывался два раза, но, похоже, Абэ намерен пойти на него, чтобы привлечь средства из сбережений граждан. Другая неотложная задача - реформа пенсионной системы Японии. Согласно расчетам экономистов, пенсионеры очень скоро столкнутся с дефицитом средств в системе пенсий, учитывая старение населения, увеличение продолжительности жизни и спад рождаемости.