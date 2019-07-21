Офицеры Армении прошли тестирование по русскому для поступления в вузы РФ

Тестирование по русскому языку прошли военнослужащие Армении в Военно-авиационном университете имени маршала Арменака Ханферянца в Ереване. Экзамен стал вступительным для тех офицеров, кто стремится попасть в российские военные академии в 2019-2020 году. Военнослужащие показали достойный уровень знаний "великого и могучего" как в устной, так и в письменной форме, - сообщает пресс-служба Россотрудничества. Офицеры прошли тестирование по лексике и грамматике русского языка. Также они написали изложение по одному из предложенных текстов и сдали устный экзамен. В экзаменационных испытаниях приняли участие 85 человек.

Их приветствовали начальник отдела русского языка и образования Российского центра науки и культуры в Ереване Ольга Лыкова и заместитель начальника Управления кадров и военного образования Министерства обороны Республики Армения Овик Сукиасян. Экзамен провели специалисты Российского центра науки и культуры в Ереване, а также опытные учителя-русисты ереванских школ и сотрудники министерства обороны Республики Армения. Списать здесь было просто невозможно.