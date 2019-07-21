Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо одолел в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе американца Кита Турмана и завоевал титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.

Один из судей присудил победу Турману - 114:113, двое остальных - Пакьяо (115:112). Мэнни одержал третью победу подряд. В июле прошлого года он завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, одолев американца Лукаса Матиссе техническим нокаутом, а в январе этого года защитил его, победив еще одного представителя США Эдриена Бронера по очкам.

По словам Пакьяо, его следующий поединок состоится уже в следующем году. "Турман - тяжелый оппонент. Он очень силен. Я сделал все, что смог. Мой следующий бой, скорее всего, состоится в 2020 году, после чего я вернусь на родину для работы в сенате".

Что касается цифр, то теперь в активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Филиппинец остается единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.