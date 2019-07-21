Правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату парламента Японии

Согласно последним данным, 21 июля на выборах в верхнюю палату (Палату советников) парламента Японии победила правящая коалиция Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и ее младшего партнера - правоцентристской "Комейто". Об этом сообщает японское издание Mainichi.

На правящую коалицию теперь приходится минимум 133 места в верхней палате из 245. Однако целью правящей коалиции было получение двух третей мест в Палате советников. В таком случае премьер-министр Японии Синдзо Абэ мог бы беспрепятственно приступить к ряду реформ, включая пересмотр пацифистской 9-й статьи конституции и всенародный референдум по этому вопросу.

Речь идет о пересмотре статьи 1947 года, провозглашающей, что Япония отказывается от создания армии и ведения военных действий. Премьер Абэ стремится переписать эту статью, чтобы расширить возможности Японии использовать вооруженные силы. Напомним, в сентябре 2015 года верхняя палата уже приняла закон, который позволяет Силам самообороны Японии действовать (хотя и очень ограниченно, речь идет в основном о миротворческих операциях) за пределами страны. При этом идея пересмотра 9-й статьи вызывает критику со стороны многих японцев.

Кроме того, победа правящей партии на нынешних выборах позволит Абэ продолжить экономические реформы, призванные вывести страну из длительного экономического застоя. В частности, уже этой осенью правящая коалиция может вернуться к вопросу повышения потребительского налога с 8 до 10 процентов. Этот шаг откладывался два раза, но, похоже, Абэ намерен пойти на него, чтобы привлечь средства из сбережений граждан. Другая неотложная задача - реформа пенсионной системы Японии. Согласно расчетам экономистов, пенсионеры очень скоро столкнуться с дефицитом средств в системе пенсий, учитывая старение населения, увеличение продолжительности жизни и спад рождаемости.