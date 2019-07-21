Премьер Японии хочет "продвинуть" мирный договор с РФ до 2021 года

Как заявил 21 июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в эфире японского телевидения после окончания выборов в верхнюю палату парламента, он намерен "продвинуть вперед" мирный договор с Россией до истечения срока своих премьерских полномочий, которые заканчиваются в 2021 году.

Ранее Абэ уже заявлял, что не намерен снова выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ).

В настоящее время переговоры касательно заключения мирного договора между двумя странами продолжаются. Однако российская сторона стремится заключить сначала мирный договор, а потом уже обсуждать другие вопросы, тогда как Токио увязывает подписание договора с южнокурильскими островами.

Кроме того, стороны обсуждают и совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах.

Ожидается, что премьер Абэ будет присутствовать на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября.