При пожаре в брянском доме престарелых погиб человек

71-летний мужчина стал жертвой пожара в брянском интернате для престарелых. Пожар возник во втором корпусе учреждения, где живут 97 пожилых людей.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 1.32. На тушение были направлены восемь пожарных машин пяти ближайших пожарных частей. МЧС провело эвакуацию 39 обитателей интерната, оказавшихся в опасной зоне. В 2.03 пожар был локализован, в 2.18 - ликвидирован. Выгорела комната на первом этаже интерната площадью 20 квадратных метров, рассказали в МЧС.

- Погибший жил в сгоревшей комнате. По предварительным данным, причиной ЧП стало курение в постели, - сообщили в прокуратуре региона. Надзорное ведомство начало проверку обстоятельств гибели пенсионера.