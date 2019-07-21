Путин заверил Асада в поддержке Москвой суверенитета Сирии

Российский лидер поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. "За прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах", - констатировал он. Сегодня Россия и Сирия - союзники в противостоянии международному терроризму и экстремизму.

Президент РФ уверен, что совместными усилиями удастся нанести окончательное поражение силам террора на сирийской земле. "Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - подчеркнул он.

Путин пожелал Асаду крепкого здоровья и успехов, а всем сирийцам - скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.