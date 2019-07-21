Два человека пострадали в результате стрельбы у тверской гостиницы

Тверская полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу у гостиницы в Осташкове.

- Конфликт произошел в субботу у гостиницы "Наутилус", причина пока неизвестна. Мужчина 1982 года рождения открыл огонь из травматического пистолета и ранил двух человек. Пострадавшие доставлены в больницу, стрелявший задержан, - сообщил РИА Новости представитель УМВД по Тверской области.

По предварительной информации, ранения не тяжелые, добавил полицейский. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после заключения медиков о степени вреда, нанесенного здоровью потерпевших.