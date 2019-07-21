Пасечникам компенсируют потери от гибели пчел

В Курской и Липецкой областях пчеловоды забили тревогу - после обработки полей пестицидами сотни пчелосемей попросту погибли. Оглушенные непривычной тишиной ульев, стали пасечники бить во все колокола. Теперь принято решение, которое уже назвали беспрецедентным: регионы выделят пчеловодам средства на приобретение новых насекомых.

Эту меру назвали долгожданной, ведь пчелы гибли и раньше, только вот аграрии-растениеводы в ответ на претензии пасечников могли развести руками: мол, ничего не знаю, моя хата с краю. Для пчеловодов же гибель пчелосемей - удар по сердцу, причем зачастую в прямом смысле.

- У нас один человек под Лебедянью занимался пчелами всю свою жизнь, - рассказал председатель липецкого общества пчеловодов Сергей Злобин. - Он жил среди ульев, спал среди ульев... Никто не понимает, какой это тяжелый труд - труд пчеловода! И вот в один момент пчелы стали гибнуть... А он - в предынфарктном состоянии!

Впрочем, гибель пчел обнажила массу проблем отрасли. Первая - это отсутствие регистрации многих пасек. Руководитель управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев отмечает, что как ни убеждай селян, они упрямо настаивают на своем: не будем регистрировать, незачем.

Только теперь, когда пчелы погибли в 15 районах Курской области из 28, пасечники схватились за головы.

Сергей Злобин подчеркивает: именно курский алгоритм выделения средств для компенсации липчане, где мор, к счастью, не такой массовый, и взяли за основу.

- Мы так же, как куряне, готовим документы, формируем списки тех, кто заявил на компенсацию, - рассказал он. - Пока это около 90 человек. Пчелы погибли, и кто-то сразу давай звонить в полицию, в прокуратуру... А некоторые же делать этого не стали! Просто горевали - да и все. А теперь попробуй докажи, что пчелы погибли.

Новость о компенсациях пчеловоды восприняли по-разному. Сумму от 3 до 3,5 тысячи рублей за пчелосемью, которая будет выделена региональными властями, многие из них назвали мизерной, но добавили: "И то хлеб". Ведь в пасеку люди, конечно, вложили гораздо больше. И все же тот факт, что средства поступят из бюджета, радует пчеловодов хотя бы тем, что их проблему наконец признали.

В Липецкой области это и вовсе делают в жестком режиме. Региональные чиновники собрали аграриев и попросили их поучаствовать финансово в компенсации для пасечников, чтобы те получили хотя бы по 5-6 тысяч рублей за пчелосемью. Первый вице-губернатор Николай Тагинцев подчеркнул, что этот жест нужно сделать "по законам порядочности", ведь уже можно определенно сказать: пчелы погибли в результате обработки полей без предупреждения пчеловодов.

Сумму от 3 до 3,5 тысячи рублей за погибшую пчелосемью многие из пчеловодов назвали мизерной, но добавили: "И то хлеб"

- Конечно, сумма компенсации могла бы быть и больше, - говорит Сергей Злобин. - Однако пока нам важно получить и эти средства.

Кроме того, и пчеловоды, и чиновники призывают всех сельхозпроизводителей вспомнить о том, что без пчелы ни одно из направлений аграрного бизнеса не будет прибыльным - в опыляющих посевы насекомых нуждается большинство культур. Не будет пчел - прощайте, фруктовые сады и ягодники. Нет урожая - нет загрузки перерабатывающих предприятий, хотя, конечно, обыватель сразу и не поймет, какая связь между производством того же яблочного сока и пчелой. Только пчеловоды подчеркивают: ущерб пасеке - это ущерб каждой из отраслей.

А как у вас?

В Подмосковье гибель пчел в этом году носит пугающий характер - только в одном Зарайске этим летом погибли больше 300 пчелиных семей. Местные жители грешат на ядохимикаты, которыми обрабатываются поля. "Вокруг нашей деревни - поля с рапсом, их обрабатывают пестицидами, - рассказывает житель деревни Кобылье Владимир Пахоменко. - По санитарным правилам, делать это нужно в ночное время и предварительно оповестив пчеловодов, чтобы те на следующий день не выпускали пчел".

Но происходит все совсем не так. Поля опрыскивают днем, пчеловодов предупреждают не всегда. В результате пчелы гибнут семьями.

По словам местных жителей, ситуация стала хуже, когда область взялась за масштабное уничтожение борщевика. Этот сорняк - отличный медонос, но его теперь поливают химикатами. Как следствие, жители Зарайска написали жалобу в прокуратуру на систематическое нарушение санитарных норм при обработке сельхозугодий.

Точку в споре между аграриями, у которых без пестицидов поля недостаточно колосятся, чиновниками, с которых требуют изничтожить весь борщевик, и пчеловодами, у которых гибнут пчелосемьи, пообещал поставить глава подмосковного минсельхоза Андрей Разин. Он заявил, что в регионе создадут доступный для всех информационный ресурс, который будет транслировать объявления о планируемых обработках территории химическими веществами в онлайн-режиме.

В Алтайском крае, где также произошел массовый мор пчел, подсчитывают убытки. В местном Союзе пчеловодов говорят, что мор зафиксирован примерно в 30 районах края. По их мнению, это связано с массированной обработкой рапса химикатами.

Василий Коровин из села Никольское Советского района потерял почти всех пчел - 97 процентов из имевшихся у него 200 пчелосемей: "Такой падеж вижу впервые. На пасеку заходить страшно: все усыпано погибшими пчелами".

В правительстве Алтайского края рассматривают возможность оказания помощи пострадавшим пчеловодам. "Сначала надо оценить объем потерь. А потом посмотреть, из каких источников можно оказать поддержку", - подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

В Тульской области массовая гибель пчел охватила уже шестнадцать районов. Пчеловоды считают, что виной всему инсектицид, которым аграрии в этом году начали обрабатывать поля. Они собирают документы, чтобы добиться через суд компенсаций убытков. Речь идет о гибели более пяти тысяч пчелиных семей. Урон на пасеках в среднем - 70 процентов, а некоторые пчеловоды потеряли до ста процентов.

Факты гибели пчел после обработки полей ядохимикатами участились и в Орловской области. "При подозрении на отравление владелец пасеки должен как можно скорее поставить в известность госветслужбу, - сообщил главный ветеринарный врач Орловского областного ветеринарного центра Сергей Логвинов.

Подготовили Ирина Рыбникова, Татьяна Кузнецова, Елена Шулепова, Денис Передельский

Во всем виноват рапс

Массовую гибель пчел в нескольких регионах России вызвали нарушения сроков и правил применения пестицидов нового поколения, к тому же запрещенных в Европе и США. Предотвратить ущерб от этого сельскому хозяйству страны, пчеловодам, да и всем нам можно только введя контроль за обработкой полей химикатами, считают в Россельхознадзоре.

"Новые пестициды - неоникотиноиды в странах ЕС запретили восемь лет назад. Начали проверять эти пестициды и в США, а затем засекретили все материалы", - рассказывает "РГ" завкафедрой пчеловодства Тимирязевской академии Альфир Маннапов. Неконтролируемое применение таких агрохимикатов и могло вызвать массовую гибель пчел. Распространение эти пестициды в России получили из-за расширения посевов масличных культур, прежде всего рапса. В этом году обработку полей провели с опозданием, признают сами растениеводы. Поэтому пчелы отравились химикатами, когда вышли на цветы.

Оценил эксперт и возможный ущерб. Потенциальный медовый запас в стране оценивается в триллион рублей, говорит Маннапов. Но этот доход можно получить, если в стране будет 30 миллионов пчел. Сейчас в России только 3,5 миллиона пчел. И пока все продукты пчеловодства тянут на 70-80 миллионов рублей. Но если погибнут 60 процентов пчел, то не получим и этого. Однако это только вершина айсберга.

К этому нужно добавить ущерб от недополученного урожая, поскольку цветы некому будет опылять. Да и животным потребуется гораздо больше усилий на переработку корма, полученного из недоопыленных растений. Урожайность может сократиться в десять раз, потери продукции составят примерно на 400 миллионов рублей, говорит эксперт. Стоит также учесть и вред, причиненный здоровью людей.

Проблема, с которой Россия столкнулась в этом году, хорошо известна в других странах. В Германии погибло 60 процентов пчел, в Голландии - 65, во Франции - 50 процентов, В США - 60 процентов пчел - приводит примеры Маннапов. После этого аграрии и пчеловоды объединились и приостановили применение опасных пестицидов.

Как пояснили в Россельхознадзоре, с 2011 года полномочия по контролю за количеством, качеством и вообще сроками применения пестицидов у ведомства изъяли, но никому так и не передали. Получается, сегодня применение опасных агрохимикатов в России вообще никто не контролирует.

Если уж на федеральном уровне контроль не определен, наладить ответственность агрохолдингов должны муниципалитеты и региональные власти, считает Маннапов. Нужно, предлагает он, проводить аттестацию сельхозпредприятий, поскольку дозы пестицидов завышаются в десятки раз. Да и апробацию агрохимикатов сначала нужно проводить на опытных полях. У Россельхознадзора другое предложение: в этой ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить минсельхоз полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только так можно изменить ситуацию, уверены в ведомстве.

Подготовил Евгений Гайва