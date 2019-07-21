Под Тулой прошел чемпионат по скоростной лепке игрушек

В Тульской области состоялись большой мастер-класс, на котором одновременно изготовили сотню птичек счастья, и чемпионат мастеров по лепке птичек на скорость

Фестиваль глиняной игрушки "Сказки деда Филимона" собрал коллекционеров и любителей народной игрушки в Одоеве - городе Большой Засечной черты, 500-летие которой будет отмечаться в 2020 году. Мастера из тридцати регионов страны собрались в древнем Одоеве, известном не только защитой рубежей средневековой Руси, но и филимоновской игрушкой.

Этот фестиваль пользуется особой популярностью у коллекционеров народной игрушки, поскольку здесь можно найти редкие экземпляры из разных регионов. И для мастеров это не только возможность представить свои произведения, но и общение с профессиональным сообществом.

- Мы приехали сюда первый раз и получили "перезагрузку" - здесь мы увидели реальный интерес к нашим аутентичным изделиям, - поделилась с "РГ" мастер жбанниковской игрушки Анна Терешина из-под Нижнего Новгорода. - Самые сложные игрушки, которые у нас в магазине годами стоят, ушли буквально в первые минуты после открытия ярмарки. Оказалось, что коллекционеры за ними гоняются.

Кожлянская игрушка из Курской области, плешковская и чернышенская - из Орловской, хлудневская - из Калужской, романовская из-под Липецка, федоровская - из Тамбовской, абашевская - из Пензинской… И, конечно, хозяева - филимоновская, тульская городская игрушка, яснополянское творчество. Народная игрушка вроде и не затейлива, но трудно не поддаться обаянию этой простоты форм и незатейливости рисунка. Да и все в ней не так уж просто - все имеет значение, каждая линия несет смысл. Собственно об этом книга Сергея Кузнецова "Филимоновская сказка. Хранители промысла", презентация которой прошла на фестивале.

- Это наша память, наша история. К сожалению, сегодня многие пытаются игрушку "улучшить", осовременить. Не надо этого делать, идите в глубь, изучайте - игрушка уводит в такую глубину, это невероятно интересно. Ничего здесь случайного нет. Вот смотрите - треугольник у женщины на груди. Это символ великой богини неба эпохи неолита. Не изображали наши предки просто женщин. До 20 века и мужчин не лепили. Фигура женщины - великая богиня, а мужчины представлены в виде животных - это конь, бык, козел, - рассказывает народный мастер, член Союза художников России Наталья Фролова.

К сожалению, учеников у мастеров сегодня немного. Для того, чтобы заинтересовать народ, решили устроить мастер-класс по одновременной лепке птицы счастья. Слепить птичку на счастье захотели почти сотня гостей фестиваля, у организаторов еле глины на всех хватило. Те, кто не успел на это действо, потом даже расстраивались - упустили что-то в этой жизни, получается.

Но и сами народные мастера решили устроить первый чемпионат по скоростной лепке птички. Турнир на кубок деда Филимона заключался в следующем: надо было из одинаковых кусков глины сделать птичку-свистульку за десять минут. Главное условие - игрушка должна издавать звук.

Первый свист раздался уже минут через пять - мастер карачунской игрушки Галина Котельникова из Воронежа сделала в отведенное время две птички разными способами. Вторым стал Николай Ярошко из Луганска, сделавший человечка, оседлавшего гуся. Самый переливистый звук оказался у птички мастера хлудневской игрушки Александра Заборского. А у мастера из Орловской области сломался стек, пришлось идти за новым. Так он сделал свою птичку в оставшиеся две минуты. А молодой участник турнира в кепке с надписью "активный гражданин" слепил не то тетерева, не то глухаря, звук от которого автор назвал "чистый воздух". Впрочем, дипломы получили все участники, а приз зрительских симпатий достался Александру Заборскому.