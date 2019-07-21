Россиянки выиграли все золото юниорского ЧМ по художественной гимнастике

Все золото первого в истории юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике выиграли российские спортсменки. Турнир прошел в Москве и получил самую высокую оценку.

В Москве завершился первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. Российская сборная доказала, что пока нет равных отечественной школе и завоевала все золотые медали турнира. Всего разыгрывалось восемь комплектов наград.

В воскресенье россиянки победили в групповых соревнованиях в упражнении с пятью лентами. Помимо этого, в последний день турнира золото завоевали Лала Крамаренко (мяч, булавы), Дария Сергаева (лента), Анастасия Симакова (скакалка) и сборная России в упражнении с пятью обручами.

Турнир прошел в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" и получил самую высокую оценку от президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

- Чемпионат мира завершился большим успехом, открыв новую главу в истории FIG, - заявил Ватанабе. - Он останется в памяти для гимнастической семьи. Мы выражаем нашу благодарность Всероссийской федерации художественной гимнастики и всему оргкомитету за проведение такого замечательного турнира. Особенно сердечную благодарность хочу выразить госпоже Винер-Усмановой.