Самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский лайнер Boeing 737, выполнявший рейс Москва - Прага, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика задымления в багажном отсеке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Внуково".

Как уточняется, во время полета сработал датчик пожара, экипаж отключил его и принял решение вернуться в Москву. "Пассажиры рейса находятся в аэропорту, авиакомпания ищет для них другой борт. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Посадка самолета прошла штатно, пострадавших нет. На борту самолета находились 187 человек.

Самолет отстранен от полетов. Пассажиры рейса вылетят резервным бортом после 14:30 мск, уточняется в сообщении.