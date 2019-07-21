Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

Летняя погода в столичный регион вернется на следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.

По прогнозам центра "Фобос", заметно потеплеет уже в первые два дня новой недели - 22 и 23 июля. Температура вернется в "родное" климатическое русло - ожидается до плюс 23-25 градусов. Однако 24 и 25 июля погода снова изменится: воздух немного остынет, а местами пройдут небольшие дожди.

К концу недели тепло все же возьмет верх. По словам синоптиков, можно рассчитывать на преимущественно солнечную и сухую погоду. Воздух прогреется до 23-28 градусов, а вода - до 19 градусов.