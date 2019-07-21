В Калужской области на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен

В городе Обнинск Калужской области во время соревнований по мотокроссу погиб 54-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ.

По информации ведомства, трагедия произошла 20 июля. По предварительным данным, спортсмен из Смоленской области погиб во время заезда. Из-за неисправности мотоцикла он перевернулся на переднюю его часть и упал на землю. Врачи скорой помощи, дежурившие на соревнованиях, констатировали смерть мужчины.

По данному факту следователи проводят проверку. Уже изъяты документы, назначены экспертизы, ведется опрос очевидцев.

Как уточняется на сайте городской администрации, межрегиональные соревнования по мотокроссу были приурочены ко Дню города. Кросс проходил на нескольких площадках в районе плотины на реке Протве. К участию допускались спортсмены-разрядники, а также мотоциклисты с лицензией.