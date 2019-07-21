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21.07.2019 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве открылся парк советской эпохи

Текст: Сергей Жуков

Вступить в ряды пионеров, прокатиться на старом велосипеде, станцевать буги-вуги и спеть у костра - все это можно сделать в парке советской эпохи. "Островок" СССР открыт у Останкинской телебашни.

Фото: рисунок Л. Генча
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По словам организаторов, экспозиция с советским акцентом временная, потому "проживет" всего две недели и закроется вечером 2 августа. Самые насыщенные дни - выходные, поскольку запланированы культурные и спортивные мероприятия. В будни парк работает по облегченной схеме - как выставка под открытым небом. "Окунуться" в атмосферу 60-80-х годов прошлого века можно бесплатно и каждый день: с 10.00 до 18.00.

Атрибуты советской жизни уместились на небольшом клочке земли, прямо у Останкинской телебашни. Тут и педальные машинки, и детские песочницы с большим грибом, и пожелтевшие газеты, и фрагменты давно забытых радиопередач. Можно сыграть в бильярд и пинг-понг, пострелять в тире, порубиться в шашки и шахматы. А еще повязать себе красный галстук на шею и вступить в ряды пионеров. Предлагают москвичам сходить и в импровизированный поход. В парке развернут туристический лагерь с палатками, гитарами и едой в котелках. Все в советском стиле! Тут никто не будет против, если вы затянете вдруг знакомые бардовские песни или начнете травить рыбацкие байки.

Хочется активного отдыха? Как вариант, можно прокатиться на велосипедах из прошлого. "Орленок" и "Школьник" готовы к очередным подвигам. Есть здесь и танцевальная площадка. Желающих научат двигаться в ритме буги-вуги, кадрили и твиста. Кстати, за порядком в парке следит милицейский наряд на мотоцикле.

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