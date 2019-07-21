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21.07.2019 22:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В шантаж катилось лето

В столице прошел очередной митинг сторонников Навального
Текст: Вадим Сергеев
Митинг сторонников Навального, не сумевших правильно собрать подписи, прошел в эту субботу в центре столицы. Он не получил того общественного резонанса, на который рассчитывали его организаторы. И не случайно он в своем итоге перерос в шантаж - или регистрируйте (несмотря ни на какие законы), или... По данным столичного главка МВД, на проспект Академика Сахарова пришли 12 тысяч человек.

Малоизвестные горожанам политики из окружения топового блогера Алексея Навального не раз заявляли, что в их подписных листах автографы поставили по 4 с лишним тысячи реальных избирателей. В свою очередь Мосгоризбирком приводил иные цифры: сотни подписей были забракованы, так как многие из них оставлены либо вымышленными людьми, либо жителями других регионов. И согласованная массовая акция давала незарегистрированным кандидатам возможность показать: вот они, наши избиратели, наши "живые" подписи. Возникает вопрос: а не специально ли сданы в избирком подписи-фантомы? Не был ли целью сам митинговый шум? Ведь это уже знакомая практика: оппозиционеры почему-то считают, что им "море по колено" - чуть что, на улицу, на площадь, шествие, митинг. Затем - шантаж. И это после многочисленных обращений к незарегистрированным кандидатам подать жалобу, которую могли бы рассмотреть судебные инстанции.

В ЦИК заявили о слабости кандидатов, выводящих людей на митинги

Среди людей на проспекте, судя по знаменам, кого только не было. И коммунисты (их кандидатам не нужно собирать подписи), и анархисты, и нацболы... Пожалуй, не было только эпического "Не боимся буржуазного звона - ответим на ультиматум Керзона". Поэтому "на всяк" парни и девушки собрали все транспаранты, которые только имелись.

Первые, самые активные и громогласные ряды митингующих не очень-то напоминали московских избирателей. Абстрактные лозунги "В чем сила, брат?", "Нет времени на раскачку" и прочие давали понять, что даже передовая часть 12-тысячника далека от цели, ради которой собственно устроили митинг. "Я приехал из Подольска, - говорит колоритный бородатый парень Тимофей. - Во всех таких акциях участвую. Зачем? Борюсь за культуру протеста". Представительный, но просто одетый мужчина представился Сергеем. "Мой отец еще при советской власти специально портил бюллетени, - признается потомок диссидента. - Можно сказать, я иду по его стопам". Стоявший в той же шеренге активный молодой человек признался: на этих выборах голосовать не будет. Банально потому, что ему пока 17. Как и неподалеку "тусовавшимся" девчатам с волосами всех цветов солнечного спектра.

Мосгоризбирком: все жалобы кандидатов в депутаты МГД отработаны

Парни и девушки хорошо общались: было видно, что давно знакомы. Обсуждали, "кто за кого". Фамилии кандидатов в депутаты Мосгордумы, проваливших сбор подписей, знал не каждый. И только это вносило какой-то диссонанс в "активность", в целом же все отдыхали нормально и без нарушений.

Оппозиционеры почему-то считают, что им "море по колено" - чуть что, на улицу, на площадь, шествие, митинг. Затем - шантаж

Выступало на митинге немало людей, но программные тезисы озвучивал Алексей Навальный. И уже по этим лекалам свои речи строили неудавшиеся кандидаты, которые хотят попасть в Мосгордуму, провалив перед этим сбор подписей. Школьники поаплодировали и постепенно разошлись. Возможно, на другие хайповые мероприятия, в Москве их в субботу было немало. Например, День шахмат в парках, Японский фестиваль и Битва тортов...

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