Малоизвестные горожанам политики из окружения топового блогера Алексея Навального не раз заявляли, что в их подписных листах автографы поставили по 4 с лишним тысячи реальных избирателей. В свою очередь Мосгоризбирком приводил иные цифры: сотни подписей были забракованы, так как многие из них оставлены либо вымышленными людьми, либо жителями других регионов. И согласованная массовая акция давала незарегистрированным кандидатам возможность показать: вот они, наши избиратели, наши "живые" подписи. Возникает вопрос: а не специально ли сданы в избирком подписи-фантомы? Не был ли целью сам митинговый шум? Ведь это уже знакомая практика: оппозиционеры почему-то считают, что им "море по колено" - чуть что, на улицу, на площадь, шествие, митинг. Затем - шантаж. И это после многочисленных обращений к незарегистрированным кандидатам подать жалобу, которую могли бы рассмотреть судебные инстанции.
Среди людей на проспекте, судя по знаменам, кого только не было. И коммунисты (их кандидатам не нужно собирать подписи), и анархисты, и нацболы... Пожалуй, не было только эпического "Не боимся буржуазного звона - ответим на ультиматум Керзона". Поэтому "на всяк" парни и девушки собрали все транспаранты, которые только имелись.
Первые, самые активные и громогласные ряды митингующих не очень-то напоминали московских избирателей. Абстрактные лозунги "В чем сила, брат?", "Нет времени на раскачку" и прочие давали понять, что даже передовая часть 12-тысячника далека от цели, ради которой собственно устроили митинг. "Я приехал из Подольска, - говорит колоритный бородатый парень Тимофей. - Во всех таких акциях участвую. Зачем? Борюсь за культуру протеста". Представительный, но просто одетый мужчина представился Сергеем. "Мой отец еще при советской власти специально портил бюллетени, - признается потомок диссидента. - Можно сказать, я иду по его стопам". Стоявший в той же шеренге активный молодой человек признался: на этих выборах голосовать не будет. Банально потому, что ему пока 17. Как и неподалеку "тусовавшимся" девчатам с волосами всех цветов солнечного спектра.
Парни и девушки хорошо общались: было видно, что давно знакомы. Обсуждали, "кто за кого". Фамилии кандидатов в депутаты Мосгордумы, проваливших сбор подписей, знал не каждый. И только это вносило какой-то диссонанс в "активность", в целом же все отдыхали нормально и без нарушений.
Выступало на митинге немало людей, но программные тезисы озвучивал Алексей Навальный. И уже по этим лекалам свои речи строили неудавшиеся кандидаты, которые хотят попасть в Мосгордуму, провалив перед этим сбор подписей. Школьники поаплодировали и постепенно разошлись. Возможно, на другие хайповые мероприятия, в Москве их в субботу было немало. Например, День шахмат в парках, Японский фестиваль и Битва тортов...