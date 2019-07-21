В субботу на ВДНХ и в Парк Горького пришли более 270 тысяч гостей

Субботние развлекательные мероприятия в столичном парке Горького и ВДНХ посетили более 270 тысяч гостей - они участвовали в битве тортов, играли в большие шахматы, слушали лекции и участвовали в других активностях.

Как сообщает официальный сайт московской мэрии, только Международный день шахмат на ВДНХ отметили 60 тысяч человек - бесплатно сыграть в шахматы они смогли в павильонах "Рабочий и колхозница" и "Земледелие".

А в парк Горького в субботу пришли больше 211 тысяч гостей. Они приняли участие в битве тортов, а также фестивале японской культуры J-FEST Summer и VIII Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show - 2019.