Из-за ливней провалился участок федеральной трассы "Амур"

В воскресенье на территории Сковородинского района Амурской области из-за образовавшегося провала было перекрыто движение по федеральной автодороге Р 27 Чита - Хабаровск.

Из-за сильных ливней десятиметровый участок дороги практически по всей ширине провалился на два метра. Объехать место провала невозможно. Как следствие, движение было перекрыто, начались восстановительные работы.

Как стало известно "РГ", в районе семи часов утра по местному времени в яму провалился легковой автомобиль. Водитель, мужчина 1957 года рождения, и 31-летняя пассажирка были госпитализированы.