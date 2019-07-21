Оптоволокно на Чукотку проведут из Магадана и с Камчатки

Оптоволоконные линии связи на Чукотку будут протянуты с двух сторон - из Петропавловска-Камчатского и Магадана.

- Мы уже приступили к проектированию, уверены теперь абсолютно точно, что оно сюда придет. Мы завершим работу в декабре 2022 года. Это будет подводный кабель Петропавловск-Камчатский - Анадырь, а также кабель в составе энергомоста Магадан - Чукотка, - сообщил в воскресенье на совещании в Анадыре вице-премьер РФ Максим Акимов, которого цитирует пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Чукотка является единственным регионом России, на всей территории которого действуют только спутниковые каналы. Поэтому связь здесь не очень качественная, но самая дорогая в стране. Как отметил Максим Акимов, вышло постановление правительства, в соответствии с которым федеральный центр будет субсидировать связь в автономном округе до тех пор, пока сюда не придет оптоволокно.