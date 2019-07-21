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21.07.2019 05:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске СК проверит видео с позирующей на могиле девушкой

Текст: Юрий Батин

Полицейские Хабаровского УМВД России в ходе мониторинга обнаружили в Сети видео с девушкой, позирующей на могиле.

Фото: ГТРК "Башкортостан"
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На видеоролике запечатлено, что девушка взобралась на могилу и принялась позировать под музыку. По словам автора ролика, действие происходит на одном из кладбищ в Хабаровске.

Доследственную проверку по факту съемки ролика и размещения его в интернете начало региональное следственное управление СК России, сообщается на сайте ведомства. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе на предмет наличия в действиях участников видеозаписи признаков состава преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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