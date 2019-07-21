В Хабаровске СК проверит видео с позирующей на могиле девушкой

Полицейские Хабаровского УМВД России в ходе мониторинга обнаружили в Сети видео с девушкой, позирующей на могиле.

На видеоролике запечатлено, что девушка взобралась на могилу и принялась позировать под музыку. По словам автора ролика, действие происходит на одном из кладбищ в Хабаровске.

Доследственную проверку по факту съемки ролика и размещения его в интернете начало региональное следственное управление СК России, сообщается на сайте ведомства. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе на предмет наличия в действиях участников видеозаписи признаков состава преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.