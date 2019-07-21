В Якутии трехлетняя девочка выжила в ДТП, вылетев из машины

В Якутии на федеральной трассе "Лена" в ДТП с двумя погибшими выжила трехлетняя девочка, которую при опрокидывании автомобиля выбросило из салона.

Информация о ДТП на территории Алданского района, в котором погибли два человека и выжили женщина с двумя малолетними детьми, была распространена в социальных сетях в субботу. По словам очевидцев, трехлетняя девочка вылетела из перевернувшейся машины. Ее обнаружили ходившей по дороге.

В воскресенье в региональном управлении ГИБДД рассказали о подробностях ЧП. "20 июля около 11 часов дня в дежурную часть ОМВД по Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 723 километре федеральной автомобильной дороги "Лена" в кювете лежит иномарка. В результате ДТП от полученных травм водитель 1976 года рождения и пассажир-мужчина 1970 года рождения скончались на месте происшествия. В момент ДТП в салоне автомашины находились еще трое, которые получили различные ушибы: женщина 33 лет и двое малолетних (2 и 3 годика)", цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

По предварительной версии, 43-летний водитель автомобиля Daihatsu Terios, на высокой скорости не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием авто. ДТП произошло в пяти километрах от стационарного поста ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняет оперативно-следственная группа.