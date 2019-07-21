В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы "Амур"

На территории Сковородинского района Приамурья из-за образовавшегося провала перекрыто движение по федеральной автодороге Р 27 Чита - Хабаровск.

Из-за сильных ливней 10-метровый участок дороги практически по всей ширине провалился на два метра. Объехать место провала невозможно. Движение перекрыто, ведутся восстановительные работы, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального УМВД России.

Примерно в семь часов утра по местному времени в яму провалился легковой автомобиль. Водитель, мужчина 1957 года рождения и 31-летняя пассажирка доставлены в Сковородинскую больницу и госпитализированы. На месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы.