Зампред правительства Сахалинской области уволен за драку в кафе

В воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности зампреда правительства региона Кирилла Подберезного. Поводом для отставки стал устроенный им пьяный дебош в кафе.

Накануне в интернете был размещен видеоролик, запечатлевший, как высокий мужчина, похожий на Подберезного, в ночь на субботу устроил драку в одном из кафе Южно-Сахалинска. Он набросился с кулаками на молодого человека, и завязавшуюся потасовку пришлось останавливать другим посетителям, которые довольно жестко успокоили дебошира. В итоге нетрезвый зачинщик потасовки быстро ретировался.

Драка получилась так себе, но местные жители с интересом гадали, разглядывая не очень четкие кадры: действительно это Подберезный или не он? Уж очень похож. Оказалось, все-таки это был высокопоставленный чиновник. И даже нашлись очевидцы, которые слышали, как он кричал своим обидчикам: "Вы еще не знаете, кто я такой и что с вами сделаю!"

Как только руководство региона узнало, кто это, отставка последовала незамедлительно.

- Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества, - прокомментировал увольнение вице-премьера Валерий Лимаренко.

Собственно, проявить профессионализм в областном правительстве 39-летний Кирилл Подберезный не успел, проработав в качестве заместителя председателя менее трех месяцев. На эту должность он был назначен в апреле нынешнего года после того, как стал одним из победителей регионального конкурса по подбору кадров "Команда Сахалинской области".