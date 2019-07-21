Житель Бурятии утонул в Байкале вместе с машиной

Мужчина ехал с высокой скоростью, не справился с управлением и въехал в искусственный залив озера Байкал. Как сообщили в МЧС Бурятии, ЧП случилось на проселочной дороге в местности "Большой Ковш" Кабанского района.

Кроме водителя в салоне находилась женщина, ей удалось спастись. Место происшествия обследовали водолазы.

- На глубине пяти метров обнаружили тело мужчины рядом с машиной, которое передали сотрудникам полиции. Автомобиль зацепили за ремни безопасности и при помощи крана извлекли на берег, - сообщил старший группы, спасатель 1 класса Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Сергей Воронцов.