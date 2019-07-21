Для тушения пожара в Оренбургской области привлекли военную авиацию

Для тушения крупного степного пожара в Орском районе Оренбургской области привлечены авиация МЧС и Минобороны.

Как сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону, в настоящее время степь выгорела на площади 50 тысяч гектар, огонь ликвидирован на площади 25 гектар.

В тушении огня принимает участие вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС, а также два самолета ИЛ-76 117 военно-транспортного авиационного полка Министерства обороны. За прошедшие сутки они совершили более 20 вылетов к месту пожара, сбросив на огонь 216 тонн воды. Сегодня с утра летчики продолжили тушение пожара с воздуха.

Возгорание в степи было обнаружено 19 июля, из-за сильного ветра пожар быстро распространялся, и возникла угроза распространения огня на села Закумачный, Лужи, Чапаевка, Можаровка. Как информирует ГУ МЧС, благодаря усилиям оперативных служб и местных жителей населенные пункты удалось отстоять. Сейчас угрозы возгорания сел уже нет.

Сегодня утром в степи восточной зоны Оренбуржья авиационной разведкой были выявлены тлеющие очаги пожара, к ликвидации которых также приступили противопожарные подразделения.

В настоящее время тушение пожара осложняется высокой температурой воздуха и порывистым ветром.