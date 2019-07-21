Новости

На Урале гроза оставила без света несколько поселков 11:21
Президент Эквадора: Ассанж шпионил в нашем посольстве 11:07
В Якутии трехлетняя девочка выжила в ДТП, вылетев из машины 11:02
В субботу на ВДНХ и в Парк Горького пришли более 270 тысяч гостей 11:01
При пожаре в брянском доме престарелых погиб человек 11:01
Казань получит право на проведение ЧМ по водным видам спорта 10:54
В Ленобласти женщина на квадроцикле погибла из-за шлагбаума 10:52
В Волгограде задержали наркодельцов с килограммом героина 10:45
Житель Бурятии утонул в Байкале вместе с машиной 10:45
Вице-премьер Сахалинской области уволен за драку в кафе 10:31
В Ставрополе огонь охватил кафе в Парке Победы 10:29
В Приангарье и Красноярском крае горит полмиллиона гектаров леса 10:28
Замглавы МИД РФ встретился с президентом Мадуро 10:28
Олейник попал в больницу после боя с Харрисом 10:22
Для тушения пожара в Оренбургской области привлекли военную авиацию 10:17
Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира WBA 10:16
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом 10:04
Олейник проиграл нокаутом на турнире в Сан-Антонио 10:03
Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана 09:40
Оптоволокно на Чукотку проведут из Магадана и с Камчатки 08:39
СМИ: Британия намерена объявить о санкциях против Ирана 08:35
Названа основная причина ранней смерти женщин с диабетом 08:16
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы 07:53
Российский боксер введен в медикаментозную кому 07:41
Президент ВФХГ Винер-Усманова: Юниорский ЧМ станет традицией 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Как люди приходят к осознанному потреблению
Как люди приходят к осознанному потреблению
21.07.2019 10:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Казань получит право на проведение ЧМ по водным видам спорта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Столица Татарстана второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта республики Владимира Леонова.

По его словам, в ходе заседания бюро Международной федерации плавания (FINA) заявки на проведения турниров 2025 и 2027 года подали всего два кандидата - Будапешт и Казань. Ранее столица Татарстана проводила аналогичный турнир в 2015 году.
Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на ЧМ

- Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года, - приводит агентство слова Леонова.

Кроме того, представители республики сообщили, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Леонов отметил, что сегодня будет решен вопрос по турнирам 2025-2027 годов. После делегация Татарстана будет переговариваться с Катаром по поводу замены года.

Также сообщается, что Казань претендует на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в 2021 году. Сейчас ведутся переговоры с Европейской лигой плавания. Кроме того, Леонов отметил, что они рассчитывают провести в 2022 году часть объединенного чемпионата по летним видам спорта. В рамках этого турнира в Казани могут пройти соревнования по плаванию и гребле.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
В России появился новый вид туризма
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера "Украина"
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений