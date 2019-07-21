Казань получит право на проведение ЧМ по водным видам спорта

Столица Татарстана второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта республики Владимира Леонова.

По его словам, в ходе заседания бюро Международной федерации плавания (FINA) заявки на проведения турниров 2025 и 2027 года подали всего два кандидата - Будапешт и Казань. Ранее столица Татарстана проводила аналогичный турнир в 2015 году.

- Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года, - приводит агентство слова Леонова.

Кроме того, представители республики сообщили, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Леонов отметил, что сегодня будет решен вопрос по турнирам 2025-2027 годов. После делегация Татарстана будет переговариваться с Катаром по поводу замены года.

Также сообщается, что Казань претендует на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в 2021 году. Сейчас ведутся переговоры с Европейской лигой плавания. Кроме того, Леонов отметил, что они рассчитывают провести в 2022 году часть объединенного чемпионата по летним видам спорта. В рамках этого турнира в Казани могут пройти соревнования по плаванию и гребле.