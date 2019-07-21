В Башкирии два человека погибли в лобовом ДТП

21 июля в Туймазинском районе при лобовом столкновении автомобилей два человека погибли и трое пострадали. В числе госпитализированных двое детей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла около 12 часов дня по московскому времени на 25 километре автодороги Белебей-Туймазы. По данным Динара Гильмутдинова, лоб в лоб столкнулись встречные "ВАЗ-2110" и Hyundai Accent. Водитель иномарки и пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. В больницу увезли супругу водителя Hyundai и их двоих детей.

Сейчас полицейские разбираются в причинах произошедшей аварии.