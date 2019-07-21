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21.07.2019 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии пьяный водитель сбил женщину с коляской

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В социальных сетях появилось видео, как автомобиль наехал на пешеходов, среди которых была женщина с ребенком, сидящим в коляске.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
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Как уточнили в управлении ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло в районе садов Карманово под Нефтекамском. 68-летняя женщина с коляской и два ее знакомых шли по краю дороги, когда неожиданно на большой скорости сзади на них наехал автомобиль Ford Kuga.

Женщина успела оттолкнуть коляску, и ребенок не пострадал, но сама она попала под колеса. Автомобиль улетел в кювет.

Приехавшие на место полицейские установили, что водитель был пьян. Женщину доставили в больницу. Также помощь медиков понадобилась и водителю.

В тот же день утром в Миякинском районе пьяный водитель наехал на двух дорожных рабочих и скрылся. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге, пострадавшие в момент наезда занимались покраской нерегулируемого пешеходного перехода. Мужчины 56 и 54 лет доставлены в больницу. Автомобилиста установили и задержали в тот же день на лесопосадке в 12 километрах от места аварии. Им оказался 29-летний местный житель, которые двигался за рулем "ВАЗ-2115" в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полицейские занимаются поиском другого автолюбителя, который в ночь на 21 июля в Кармаскалинском районе при заезде в деревню Ибрагимово насмерть сбил 29-летнего уфимца и также скрылся с места ДТП.
 

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