В центре Саратова столкнулись три автомобиля

В центре Саратова четыре человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось на углу улиц Рабочей и Провиантской.

По предварительным данным, правила нарушил 48-летний водитель Daewoo Nexia, не уступивший дорогу при проезде перекрестка. В результате он столкнулся с такси Datsun. От удара эта машина перевернулась и врезалась в припаркованный автомобиль Peugeot.

Четыре человека, находившиеся в салоне такси, получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.