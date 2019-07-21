В Уфе из ТЦ "Мега" эвакуировали две тысячи человек из-за возгорания

Днем 21 июля посетителей популярного ТЦ "Мега" попросили покинуть здание и отойти на безопасное расстояние. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, причиной эвакуации более двух тысяч человек стала сработавшая в ТЦ пожарная сигнализация.

На место выехали пожарные по повышенному рангу вызова №3. Но вскоре выяснилось, что в торговом центре загорелась большая коробка в погрузочной зоне, и сотрудники центра потушили огонь самостоятельно.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который выясняет причины возгорания.