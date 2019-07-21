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21.07.2019 21:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка

Фото: https://vk.com/zoo_pnz Фото: https://vk.com/zoo_pnz
Фото: https://vk.com/zoo_pnz

В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти. Об это сообщает пресс-служба администрации заведения на своей странице в соцсетях.

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Уточняется, что жеребенок, родившийся в апреле, погиб вечером 20 июля от заворота кишок. Ветеринары зоопарка семь часов боролись за жизнь животного, но безуспешно. Вскрытие выявило, что в желудок жеребенка был переполнен едой и разорвался от излишка.

Администрация зоопарка подчеркнула, что смерть наступила из-за посетителей, которые игнорируют таблички о запрете кормления животных и просьбы сотрудников учреждения.

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