В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка

В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти. Об это сообщает пресс-служба администрации заведения на своей странице в соцсетях.

Уточняется, что жеребенок, родившийся в апреле, погиб вечером 20 июля от заворота кишок. Ветеринары зоопарка семь часов боролись за жизнь животного, но безуспешно. Вскрытие выявило, что в желудок жеребенка был переполнен едой и разорвался от излишка.

Администрация зоопарка подчеркнула, что смерть наступила из-за посетителей, которые игнорируют таблички о запрете кормления животных и просьбы сотрудников учреждения.