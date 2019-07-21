50 правовых актов приняли в Приангарье для пострадавших от паводка

Чтобы максимально помочь жителям тех районов Иркутской области, что пострадали от июньского наводнения, в регионе разработали с нуля целую правовую базу - около 50 нормативно-правовых актов.

Постановлениями правительства области предусмотрены, в частности, пять видов помощи пострадавшим: единовременная материальная помощь - 10 тысяч рублей на человека, финансовая помощь - 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч - за полную на одного члена семьи, а также пособия гражданам, получившим вред здоровью, выплаты семьям погибших и средства на погребение.

Так, по словам Владимира Родионова, министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, комиссия судмедэкспертов признала 55 человек получившими легкий вред здоровью - им выплатят по 200 тысяч рублей. 16 жителям, получившим средней тяжести и тяжкий вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей.

Приказом губернатора Иркутской области в регионе введен новый вид материальной помощи - для граждан, разводивших огороды и державших скот на дачах и в частном секторе городов и поселков. Прежде, по закону, получить компенсацию за гибель коров, свиней, птицы или посадок могли только те граждане, которые зарегистрировали свое хозяйство как личное подсобное. Но при этом тысячи людей занимались тем же самым без всякой регистрации - законодательство это позволяет, только права на помощь в случае ЧП они не имели. Сергей Левченко своим решением исправил эту несправедливость. Министерство сельского хозяйства помогает сейчас оценить ущерб.

Одним из важнейших вопросов сегодня остается обеспечение новым жильем тех, кто потерял в паводке свои дома. Часть пострадавших пожелала остаться в родных поселках и жить, как прежде, в частном доме. Но поскольку затопленные улицы решено перенести на возвышенность, чтоб избежать повторения трагедии, то людям нужно предоставить новые участки. Это потребовало поправок в областной закон "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан". Известно, что под новое ИЖС буде выделяться по 15 соток, но прежние участки на затопленных территориях их владельцам придется сдать.

Прорабатывается вопрос и об изменениях в закон Иркутской области "О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд". Речь идет о том, чтоб пострадавшие могли получить лесоматериалы для ремонта домов.

На подходе несколько важных документов, которые поддержат жителей затопленных территорий, потерявших работу. Так проект одного из постановлений предусматривает выплату 1,6 МРОТ тем гражданам, которые остались без работы из-за стихии и не смогли трудоустроиться в течение трех месяцев после введения режима ЧС. Планируется увеличение материальной поддержки безработным, участвующим в общественных работах. Наконец, предприятиям, которые временно трудоустроят пострадавших от паводка, бюджет региона предоставит субсидии.

Еще один документ касается денежной компенсации за аренду жилья тем, кого паводок лишил собственного дома. Далеко не все - по разным причинам - готов переехать в пункт длительного пребывания в ожидании, когда буде готово новое жилье. И это постановление позволит поддержать людей, снимающих квартир.

Отдельный пакет документов предусматривает мер поддержки семьям с детьми, например, бесплатный проезд для ребятишек до детских лагерей и обратно.

Чтобы обеспечить все эти расходы, на недавней сессии ЗС были приняты поправки в областной бюджет: они предусматривают увеличение резервного фонда правительства Иркутской области до 1,5 миллиарда рублей. Именно из этого фонда выделялись деньги на дезинфицирующие средства, на пункты временного размещения, организацию питания для эвакуированных граждан, на единовременные выплаты.

Подчеркнем, что, по поручению Сергея Левченко, все документы проходят ускоренный порядок согласования и рассмотрения.

Материал подготовлен ООО "АИФ в Восточной Сибири"