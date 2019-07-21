Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Утренний туман, который окутал Новосибирск, оказался дымом, принесенным из Красноярского края, где горит тайга.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в Новосибирске и некоторых районах региона наблюдается небольшая дымка с запахом гари. Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае. По данным МЧС, на территории действуют 113 очагов лесных пожаров, горит более 450 тысяч гектаров тайги.

Восточный ветер разнес дымовой шлейф по территории четырех субъектов СФО: Красноярского края, Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей. Как подчеркнули в ведомстве, угрозы для жизни и здоровья населения нет. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Из-за присутствия дымовых частиц в воздухе новосибирцы могут наблюдать в небе Солнце необычного красного цвета.