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21.07.2019 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)

Утренний туман, который окутал Новосибирск, оказался дымом, принесенным из Красноярского края, где горит тайга.

Фото: iStock
В Приангарье и Красноярском крае горит полмиллиона гектаров леса

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в Новосибирске и некоторых районах региона наблюдается небольшая дымка с запахом гари. Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае. По данным МЧС, на территории действуют 113 очагов лесных пожаров, горит более 450 тысяч гектаров тайги.

Восточный ветер разнес дымовой шлейф по территории четырех субъектов СФО: Красноярского края, Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей. Как подчеркнули в ведомстве, угрозы для жизни и здоровья населения нет. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Из-за присутствия дымовых частиц в воздухе новосибирцы могут наблюдать в небе Солнце необычного красного цвета.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область СФО Красноярский край СФО Хакасия СФО Томская область Лесные пожары
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