Проход облаченного в юбку бородача в мэрию закрытого административного образования (ЗАТО) Железногорск оказался срежиссированным актом против "ханжества бюрократов".

"Атаковать" вахту городской администрации необычным способом посетитель решил после того, как охрана не разрешила ему пройти в здание в шортах. Находчивый гражданин... облачился в цветастую юбку. В списке запрещенных мужскому полу одежд такой вариант не значится.

Размещенное в соцсетях видео зафиксировало, как солидный бородач в странном наряде беспрепятственно преодолевает строгий пост. Да еще и ерничает:

- Меня уже один раз в шортах отсюда завернули, так что пройду в юбке. Привет администрации Железногорска!

Находчивый гражданин… облачился в цветастую юбку. В списке запрещенных одежд в мэрии такой вариант не значится

Как выяснилось, герой дня собирался оформить пропуск, без которого во владения города не попасть.

Глава администрации Железногорска Игорь Куксин произошедшее воспринял с юмором.

- Объявление на вахте, в котором сказано, что в шортах вход запрещен, я видел, но о существовании дресс-кода, признаться, даже не знал, - делится мэр с корреспондентом "РГ". - Оказывается, постановление об этом было принято более 10 лет назад. И, кстати, ввести подобные ограничения тогда настоятельно попросили рядовые железногорцы. Многим не нравилось, что в официальное место люди приходят в неподобающем виде - в майках, спортивных костюмах. Разумеется, никаких санкций в отношении возмутителя спокойствия никто принимать не собирается. Наоборот, раз такой запрос возник, проведем в ближайшее время на специальном электронном городском ресурсе общественное голосование. Пусть земляки решают, оставлять нынешние правила для визитеров в мэрию или нет.

Шорты в самом деле не были ни верхом вкуса, ни чем-то подобающим - ультрасиние, коротковатые. Но куда менее подобающий случаю проход в короткой обтягивающей женской юбке с розами всех устроил. Инструкция же про юбки ничего не говорит. Пусть даже и на мужчинах. В конце концов, шотландцы ходят в килтах, хоть и не каждый день. И мужчина с виду не хулиган.

Не хулиган, да, но вид у него хипстерский. И он, видимо, заранее (хипстерам весь мир - игра) заготовил юбку в целях доведения ситуации до абсурда. Но кто у нас боится абсурда?!

Сейчас охранники, мудрые задним числом, настаивают, что догадались о том, что мужчина с помощью переодевания в юбку и фиксирования всего этого на телефон ищет свои "15 минут славы" в интернете. И если не спустить ему юбку, как не спустили шорты, скандал разрастется до непонятных размеров. Эта история, напрашивающаяся на комментарий и юриста и юмориста одновременно, хороша тем, что напоминает нам о нашем состоянии. Мы забыли власть неписаных правил. Но любим прописанные - особенно в форме инструкции. Они же позволяют не думать, не чувствовать, не соотносить. И не брать ответственности за суть происходящего. Только за форму.

Комментарий

Михаил Барщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- Чиновники не вправе предписывать нам многого, в том числе и дресс-код. Просто потому, что они не являются нормотворцами. Нормотворцы - это депутаты из местного законодательного собрания, но вряд ли они принимали решение, регулирующее появление людей в шортах в здании администрации. Нам всем, и любящим инструкции администраторам, и гражданам, надо понять одну вещь: право покрывает куда меньшую область человеческих отношений, чем мораль. Нельзя все описать нормами права, что-то обязательно останется во власти этических норм.

И дресс-код в основном правило этическое, неписаное. Писаным оно становится в особых случаях. Например, судьям предписана определенная форма одежды - это законный дресс-код. А вот адвокатам предписана лишь норма одежды. Не мантия, но все-таки обязывающая форма. Молодая адвокатесса, появляющаяся на уголовном процессе летом в жару в футболочке и без некоторого нижнего белья, закон не нарушает, но это неприлично. Дресс-код устанавливает любая церковь, и мы о нем почти всегда предупреждены. Дресс-код может установить корпорация каким-то локальным нормативным актом. А вот дресс-код для посещения госучреждений, на мой взгляд, устанавливать не этично. Потому что, как говорил герой этого сюжета: это они мне служат, а не я им. Если все-таки работники администрации - слуги народа, то требования дресс-кода с их стороны выглядят странно. Так что мои симпатии на стороне этого парня. Во-первых, потому что я люблю остроумных людей, а он поступил бесспорно остроумно. А во-вторых, он отлично осмеял запрет, не к месту и не по праву сделанный. И выставил охранников дураками: ну, действительно, кто может запретить мужчине ходить в женской юбке? Никто. Вот, пожалуйста, я и пришел. Вам это больше нравится, чем шорты?