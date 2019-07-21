Новости

МИД: Встреча пятерки по Ирану может пройти в Вене в конце июля 21:49
У бойца Олейника диагностировано два перелома ноги 21:39
"Рубин" обыграл "Динамо" благодаря голу на последней минуте 21:34
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка 21:33
Зеленский назвал приоритетом прекращение конфликта в Донбассе 21:27
Российские шпажистки стали вторыми в командном турнире на ЧМ 21:18
В Калужской области на соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен 21:11
Информация о минировании участков в Харькове оказалась ложной 20:44
Если не хватает на BMW: за сколько можно купить подержанные Mazda 3 19:50
Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 19:45
Патриарх Кирилл призвал восстановить старейший монастырь России 19:41
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц 19:37
В Краснодаре День Нептуна отметили водным аттракционом 19:33
Австралийский пловец отказался встать на подиум рядом с китайцем на ЧМ 19:07
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада 19:03
"Локомотив" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ 18:58
Правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату парламента Японии 18:45
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США 18:45
"Ростов" пожаловался в РФС на судейство игры со "Спартаком" 18:28
Как украинскую "Таврию" продавали за границей под брендом Lada 18:25
В Башкирии два человека погибли в лобовом ДТП 18:17
В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга 18:11
В Костроме заступились за инвалида, против которого восстал весь дом 18:07
В Уфе из ТЦ "Мега" эвакуировали две тысячи человек из-за возгорания 17:52
"Урал" одержал вторую победу на старте сезона 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Как люди приходят к осознанному потреблению
Как люди приходят к осознанному потреблению
21.07.2019 21:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шорт-лист для чиновника

Мужчине в мэрию в шортах нельзя, а в юбке можно?
Текст: Дмитрий Мальков (Красноярский край) , Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Проход облаченного в юбку бородача в мэрию закрытого административного образования (ЗАТО) Железногорск оказался срежиссированным актом против "ханжества бюрократов".
Вариант с короткой цветастой юбкой всех устроил - и мэрию, и посетителя. Фото: instagram / kpp26.ru Вариант с короткой цветастой юбкой всех устроил - и мэрию, и посетителя. Фото: instagram / kpp26.ru
Вариант с короткой цветастой юбкой всех устроил - и мэрию, и посетителя. Фото: instagram / kpp26.ru
В США ввели дресс-код для родителей школьников

"Атаковать" вахту городской администрации необычным способом посетитель решил после того, как охрана не разрешила ему пройти в здание в шортах. Находчивый гражданин... облачился в цветастую юбку. В списке запрещенных мужскому полу одежд такой вариант не значится.

Размещенное в соцсетях видео зафиксировало, как солидный бородач в странном наряде беспрепятственно преодолевает строгий пост. Да еще и ерничает:

- Меня уже один раз в шортах отсюда завернули, так что пройду в юбке. Привет администрации Железногорска!

Находчивый гражданин… облачился в цветастую юбку. В списке запрещенных одежд в мэрии такой вариант не значится

Как выяснилось, герой дня собирался оформить пропуск, без которого во владения города не попасть.

Глава администрации Железногорска Игорь Куксин произошедшее воспринял с юмором.

Почему на Кубани не уволена чиновница, признанная виновной

- Объявление на вахте, в котором сказано, что в шортах вход запрещен, я видел, но о существовании дресс-кода, признаться, даже не знал, - делится мэр с корреспондентом "РГ". - Оказывается, постановление об этом было принято более 10 лет назад. И, кстати, ввести подобные ограничения тогда настоятельно попросили рядовые железногорцы. Многим не нравилось, что в официальное место люди приходят в неподобающем виде - в майках, спортивных костюмах. Разумеется, никаких санкций в отношении возмутителя спокойствия никто принимать не собирается. Наоборот, раз такой запрос возник, проведем в ближайшее время на специальном электронном городском ресурсе общественное голосование. Пусть земляки решают, оставлять нынешние правила для визитеров в мэрию или нет.

Шорты в самом деле не были ни верхом вкуса, ни чем-то подобающим - ультрасиние, коротковатые. Но куда менее подобающий случаю проход в короткой обтягивающей женской юбке с розами всех устроил. Инструкция же про юбки ничего не говорит. Пусть даже и на мужчинах. В конце концов, шотландцы ходят в килтах, хоть и не каждый день. И мужчина с виду не хулиган.

Фото: iStock
Минюст предложил забирать у чиновников деньги сомнительного происхождения

Не хулиган, да, но вид у него хипстерский. И он, видимо, заранее (хипстерам весь мир - игра) заготовил юбку в целях доведения ситуации до абсурда. Но кто у нас боится абсурда?!

Сейчас охранники, мудрые задним числом, настаивают, что догадались о том, что мужчина с помощью переодевания в юбку и фиксирования всего этого на телефон ищет свои "15 минут славы" в интернете. И если не спустить ему юбку, как не спустили шорты, скандал разрастется до непонятных размеров. Эта история, напрашивающаяся на комментарий и юриста и юмориста одновременно, хороша тем, что напоминает нам о нашем состоянии. Мы забыли власть неписаных правил. Но любим прописанные - особенно в форме инструкции. Они же позволяют не думать, не чувствовать, не соотносить. И не брать ответственности за суть происходящего. Только за форму.

Комментарий

Михаил Барщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- Чиновники не вправе предписывать нам многого, в том числе и дресс-код. Просто потому, что они не являются нормотворцами. Нормотворцы - это депутаты из местного законодательного собрания, но вряд ли они принимали решение, регулирующее появление людей в шортах в здании администрации. Нам всем, и любящим инструкции администраторам, и гражданам, надо понять одну вещь: право покрывает куда меньшую область человеческих отношений, чем мораль. Нельзя все описать нормами права, что-то обязательно останется во власти этических норм.

Фото: twitter@mileniotv
Мэр в Мексике переоделся в бездомного и разоблачил чиновников

И дресс-код в основном правило этическое, неписаное. Писаным оно становится в особых случаях. Например, судьям предписана определенная форма одежды - это законный дресс-код. А вот адвокатам предписана лишь норма одежды. Не мантия, но все-таки обязывающая форма. Молодая адвокатесса, появляющаяся на уголовном процессе летом в жару в футболочке и без некоторого нижнего белья, закон не нарушает, но это неприлично. Дресс-код устанавливает любая церковь, и мы о нем почти всегда предупреждены. Дресс-код может установить корпорация каким-то локальным нормативным актом. А вот дресс-код для посещения госучреждений, на мой взгляд, устанавливать не этично. Потому что, как говорил герой этого сюжета: это они мне служат, а не я им. Если все-таки работники администрации - слуги народа, то требования дресс-кода с их стороны выглядят странно. Так что мои симпатии на стороне этого парня. Во-первых, потому что я люблю остроумных людей, а он поступил бесспорно остроумно. А во-вторых, он отлично осмеял запрет, не к месту и не по праву сделанный. И выставил охранников дураками: ну, действительно, кто может запретить мужчине ходить в женской юбке? Никто. Вот, пожалуйста, я и пришел. Вам это больше нравится, чем шорты?

Общество Ежедневник Стиль жизни Власть Работа власти Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны
Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии