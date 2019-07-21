На Алтае под лавиной погиб турист

Сегодня в Республике Алтай группа туристов попала под лавину, которая сошла с горы ДВС Северо-Чуйского хребта (высота 3690 метров). Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, при прохождении маршрута группой из восьми человек в районе вершины ДВС двое туристов попали под лавину. Одного из них туристы самостоятельно откопали из-под снега, пострадавший получил травмы, вывих руки и, предположительно, перелом ребер. Позже группе удалось найти тело погибшего, 1957 года рождения.

Туристическая группа "Романтик" Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" (Барнаул) зарегистрировалась в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай 26 июня, а вышла на маршрут 6 июля. Окончание маршрута было запланировано на 31 июля.

Группа проходила пеший маршрут шестого класса сложности: поселок Бельтир - озеро Джанкель - река Елангаш - река Караоюк - ледник Софийский - река Талдура - река Джело - ледник Большой Актру - озеро Абыл-Оюк - озеро Верхне Шавлинское - река Шабага - поселок Чибит.

Группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда в составе шести человек и двух поисковых собак находится в готовности к вылету к месту происшествия.