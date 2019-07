Названа основная причина ранней смерти женщин с диабетом

В рамках новой работы международная группа ученых выяснила, что диабет наиболее опасен для женщин, так как он увеличивает у представительниц слабого пола с диабетом первого типа риск появления сердечной недостаточности на 47%. По сравнению с мужчинами. Диабет второго типа повышает риск болезни сердца у женщин на 9%.

Выводы были сделаны на основе анализа данных о более 15 миллионах людей. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на журнал European Association for the Study of Diabetes.

- Существуют значительные "половые различия" в риске ряда сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с диабетом. Также предыдущие исследования показали, что диабет повышает риск возникновения ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта, деменции и рака у женщин сильнее, чем у мужчин, - отметили ученые.

Они добавили, что диабет связан не только с высоким риском сердечной недостаточности, но и с преждевременной смертью.

Специалисты предполагают, что особая опасность для женщин, связанная с сердечной недостаточностью, может объясняться повышенным риском ИБС у представительниц слабого пола с диабетом. Кроме того, "исторически" женщины хуже контролируют уровень сахара в крови, чем мужчины, считают исследователи.