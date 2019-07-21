В Приангарье и Красноярском крае горит полмиллиона гектаров леса

На территории Иркутской области действуют 86 лесных пожаров на общей площади в 217 тысяч гектаров, сообщили в МЧС региона.

Из-за большого числа возгораний в некоторых районах Приангарья наблюдается задымленность. Так, 29 пожаров зарегистрированы в Киренском районе, 28 - в Катангском, 17 - в Мамско-Чуйском, а также по несколько пожаров в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

- Тушение пожаров осуществляется силами лесоохраны, - сообщили в областном МЧС.

Между тем, дымом от горящих лесов в Приангарье снова накрыло соседний Красноярск. Вдобавок здесь бушуют пожары на севере края - в Эвенкийском и Северо-Енисейском районах. По данным министерства лесного хозяйства Красноярского края на вечер 20 июля, на этих территориях огнем было охвачено 346 тысяч гектаров леса.

- Северо-восточный ветер принес задымление в краевой центр, - отметили в министерстве лесного хозяйства региона.