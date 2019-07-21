Владимир Путин оценил ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области. Вместе с президентом в регион также прибыла почти половина правительства. За один день дважды пообщавшись с местными жителями, пострадавшими от паводка, президент заявил, что остался недоволен работой власти на этом направлении. На итоговом совещании в Братске Путин жестко раскритиковал чиновников. Главные проблемы, на которые обратил внимание президент: плохая организация с информированием граждан, осуществлением выплат, возведением жилья и инфраструктуры.

Иркутская область пережила самое сильное за несколько десятков лет наводнение: паводки в регионе начались в конце июня. Из-за стихии погибло 25 человек, 763 госпитализированы, подтопленными оказались свыше 11 тысяч домов и приусадебных участков. Российский президент за три недели уже во второй раз приезжает в регион. В прошлый раз он дал поручение, чтобы пострадавшие от стихии получили всю возможную помощь как можно быстрее и без проволочек.

В этот раз Владимир Путин начал свой визит в Иркутскую область с осмотра на вертолете районов подтопления и посещения Тулуна - одного из наиболее пострадавших населенных пунктов в Иркутской области. Сюда Владимир Путин приехал, чтобы посетить школу-интернат, где сейчас размещаются люди, которым оказалось негде жить из-за наводнения и спросить у местных жителей о сохраняющихся проблемах.

Журналисты прилетели в этот город также на вертолете и по мере приближения к Тулуну - затопленные поля, уплывшие дома, остовы машин - с высоты полета создавали ощущение нереальности происходящего. Словно это были кадры из апокалиптического фильма. Но уже в самом Тулуне заметно, что город постепенно возвращается к жизни: люди пытаются восстанавливать свои дома, убираются на участках, обсуждают друг с другом, как лучше укрепить новое жилье и защитить его от стихии. Во время разговора с президентом местные жители честно, часто эмоционально рассказывали о своих проблемах.

В Тулуне, в пункте временного размещения пострадавших от паводка Владимир Путин пообщался с Матвеем Сафроновым, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний мальчик рассказал, президенту, что 1 сентября он собирается в садик: "Он утонул, но его ремонтируют". Матвей также сообщил, что после чай они поедут за тортиком и конфетами M&M's. "Это будет праздник такой. Праздник в честь вас, что вы вернулись к нам", - сказал мальчик.

Президент в ответ пообещал, что постарается еще раз приехать в Тулун. "Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - сказал Путин.

На прощание глава государства пожелал Матвею, который слегка простыл и кашлял, выздоравливать, а также посоветовал: "Не ешь много сладкого, а то зубы будут болеть".

Уже на выходе из пункта временного размещения Путина ждали сами пострадавшие и волонтеры, которые помогают ликвидировать последствия паводка. Основные жалобы и вопросы президенту касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, забюрократизированной работы по оценке размере ущерба от наводнения.

"Мы не можем получить вот эти сто тысяч. За десять тысяч ходили, по два раза писали заявление, сейчас уже пять раз это заявление написали. Ну сколько можно!" - обратилась к президенту одна из местных жительниц.

"Десять тысяч дали вам?" - спросил Путин. Когда женщина ответила "да", президент уточнил, идет ли речь о компенсационных выплатах за полную утрату имущества. Женщина рассказала, что действительно не может получить, положенные ей из-за потери дома 100 тысяч. "То есть все документы есть, а денег нет?", - подытожил президент и заявил местным жителям, что специально приехал в город, "чтобы вот это от вас услышать".

По словам другой участницы встречи, ее дочери власти региона так и не смогли внятно объяснить, получит ли она деньги наличными или же их перечислят на карту. В итоге выяснилось, что в списках жителей, которым положена выплата, фамилии ее дочери нет.

"Это называется простым русским словом - неразбериха", - прокомментировал Путин. Напомним, что в соответствии с поручением президента, граждане, пострадавшие от наводнения, должны получить по 10 тысяч в целом, за утерю имущества - по 50 и 100 тысяч.

Подобных вопросов к президенту было еще очень много. Корреспондент "РГ" также пообщался с тулунцами, которые потеряли свои дома. Артак Кирокасян рассказал "РГ", как он во время наводнения спасался с семьёй на крыше - оттуда его эвакуировали спасатели. "Мы надеялись, что до второго этажа вода не дойдет. А сейчас я никак не могу получить компенсацию за свое жилье. Во всех инстанциях мне говорят, что теряют мои документы", - жалуется он.

Во время общения Путина с местными жителями, рядом с президентом все время находился полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло: он записывал фамилии и контакты обращающихся. На вопрос "РГ", почему так много проблем с выплатами и пострадавшие люди не могут получить то, что положено им по закону, он ответил, что объем работы большой, но процесс ускоряется. "Выплаты в размере 50 и 1000 тысяч - эта работа межведомственной комиссии. Там, где дома полностью смыло, составляется акт без привлечения специализированной организации, там, где надо смотреть: нужен капитальный ремонт или нет - привлекается специальная организация. Нужно проводить камеральную обработку данных, чтобы понять дом - пригоден - не пригоден. Объем работы большой. Мы сейчас разберемся и ускорим процесс. Самое главное, чтобы люди знали, куда обращаться", - пояснил он.

Очень много вопросов президенту было связано с выдачей жилищных сертификатов, временным размещением. Людей интересовало, удастся ли им обрести новый дом до холодов.

Уже на совещании в Братске вице-премьер правительства Виталий Мутко доложил президенту, что полное восстановление жилья в пострадавших от наводнения районах планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Он пояснил, что такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно. По словам Мутко, по результатам обследования было признано, что почти 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой, ремонт возможен в 5,6 тыс. домов.

Но Владимир Путин, выступая на совещании поставил задачу обеспечить жильем всех пострадавших от наводнения до наступления холодов, "независимо от того, временное это жилье или постоянное".

"Мы не должны забывать, что до зимы остается очень мало времени. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: работа должна вестись на результат, а не для отчета и не для галочки. Эти отчеты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру", - подчеркнул он. Отдельно президент указал на работу оценочных комиссий: их недостаточно и люди не понимают, как эта работа устроена. "Одни приходят, другие приходят, третьи приходят - что-то говорят, что-то подписывают. Людям ничего неясно", - подытожил он.

Путин также попросил не навязывать жителям районов Иркутской области, пострадавшим от паводка, предложений по жилью, а предоставить им возможность сделать самостоятельный выбор.

Еще одно особое поручение президента - оказывать помощь многодетным семьям, чье жилье пострадало от паводка в районах Иркутской области в соответствии с количеством детей в семье а "не метр в метр".

На встрече с пострадавшими от наводнения также звучали вопросы, связанные с собственностью на земельные участки. Речь идет о ситуации, когда дом восстановлению не подлежит, но земельный участок использовался людьми в качестве огорода. "Люди задают вопрос: что с ним будет, он в собственности - или будет предложена компенсация, или восстановлен этот садовый участок. Сделать нужно так, как люди сами захотят. Но для этого с ними нужно встречаться. Нужно работать с людьми, ехать туда и спрашивать людей", - поставил Путин задачу перед участниками совещания.

Многими местные жители ждали, что визит Владимира Путина в Иркутскую область решит все их проблемы, накопившиеся после наводнения. Но президент старался не давать пустых обещаний.

"Мы вас так ждали. Только вы решите все наши вопросы. А что здесь организовали - хорошо нам, спасибо, прекрасно все", - сказала Путину на встрече одна из пострадавших. "Я чувствую, что не все еще прекрасно. Много очень работы. И самое главное, что мало времени. У вас уже в конце сентября, наверное, снег уже будет", - ответил на это глава государства. Напоследок Путина также попросили дать слово самому младшему из пострадавших, мальчику Диме. "Я хочу машинку на пульте управления", - обратился он к президенту. Путин поинтересовался, какую машинку он хочет. "Мерседес", - ответил мальчик. "Дима, машинка тебе будет", - пообещал Путин.

Президент общался с местными жителями почти час. Но, когда Путин, окончив, встречу, сел в свою машину, проехать, он смог лишь несколько метров. На дороге его снова ждали люди, и президент остановился. "У меня остался один фундамент, просто один фундамент. Я для детей строил новый дом, но все уплыло, 35 лет жизни. Что мне делать дальше?", - спросил один из местных жителей. "Он должен быть восстановлен", - безапелляционно ответил президент.

"Мы все потеряли. Все, что было. Сегодня двигаться не с чем. Будет какая-то помощь или нет?", - еще один вопрос от пострадавших . Путин пообещал, что помощь обязательно будет, объяснил, что есть поручение по этому вопросу. "Мы поработаем над этим обязательно, стопроцентно", - говорит он.

На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство

На совещании в Братске Владимир Путин выслушал отчеты чиновников о том, как исполняются его поручения в связи с наводнением в Иркутской области. По итогам встречи президент, заявил, что считает работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области неудовлетворительной. "Сергей Георгиевич (губернатор Иркутской области Сергей Левченко - ПРИМ. "РГ" ) , вы были со мной сегодня в Тулуне и слышали, что говорят люди и сразу могу вам сказать, с учётом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной", - сказал президент. Путин указал на то, что очень плохо организовано информирование граждан. "Люди не знают, куда пойти, информации нет никакой о том, на что человек имеет право, а на что не может рассчитывать , где получить какие-то справки, где документы", - добавил президент. Ещё одна проблема, на которую указал Путин - деньги. "Из федерального бюджета деньги пришли быстро , но я с удивлением сегодня услышал , что не только за полностью утраченное жилье, не только за утраченное наполовину жилье, но даже по 10 тысяч рублей люди не получили. Это что такое, как это понимать?", - возмутился глава государства и призвал с этим срочно разобраться.

Путин также напомнил, что главная цель любой власти любого уровня - создать для людей достойные условия жизни, особенно, если люди попали в такую сложную ситуацию, как в Иркутской области в связи с наводнением.

"В этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство" , - призвал президент. По его словам, к сожалению, люди и с этим сталкиваются. "Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - подчеркнул Путин.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"