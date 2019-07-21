Эксперты снизили прогноз по урожаю пшеницы

Где-то поля заливают дожди, а где-то земля изнывает от палящего зноя. В такой непростой обстановке проходит новый полевой сезон, который взял старт в июле.

Эксперты снижают прогнозы по урожаю, возвращающиеся из южных регионов отпускники привозят истории, как на корню "сгорели" арбузы и аграрии остались без прибыли. Неужели в самом деле погорели?

Эксперты "РГ" и собкоры рассказали, что сегодня происходит на полях.

Зерно: рекорда не будет

Урожай зерновых в этом году составит около 128 миллионов тонн, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его мнению, ситуация выглядит вполне оптимистично, но рекорда ожидать не приходится.

Сбор пшеницы ожидается до 78 миллионов тонн вместо 82 миллионов тонн, которые планировали ранее. Прогноз понизили из-за засухи в нескольких регионах, прежде всего в Поволжье, центре страны и в Ставропольском крае.

Зато будет выше качество пшеницы, отметил Аркадий Злочевский. Это же подтвердили и в краснодарском минсельхозе, сообщив "РГ", что качество уже собранного зерна выше, чем в прошлом году. А урожай в регионе примерно тот же. Аналогичный прогноз и по Волгоградской области. А Ростовская область идет с прибавлением. Средняя урожайность в регионе почти 34 центнера с гектара, что выше прошлогодней на два центнера.

В этом году пшеница возьмет не количеством, но качеством. А легальные арбузы будет трудно продать, теневой рынок уже приближается к 50 процентам

Посмотрим, как дальше пойдет жатва. Пока же минсельхоз США прогнозирует, что Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы. Ее поставки в новом сезоне могут составить 36 миллионов тонн.

Подсолнечник не разочарует

Пока по подсолнечнику, сое и рапсу погодная ситуация складывается хорошая, рассказал "РГ" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

"Больших трудностей не ждем. Есть точечные проблемы по отдельным регионам, но на общую ситуацию они не окажут влияния", - уточняет эксперт.

Тем не менее средняя урожайность в этом году будет ниже, чем в прошлом. Но посевные площади по сое и рапсу серьезно выросли, так что в итоге урожай будет на уровне прошлого года.

А вот окончательно говорить о перспективах подсолнечника еще рано, предупреждают на Дону, так как растение находится в фазе цветения.

Свеклы хватит на всех

Сахарная отрасль России вошла в новое непривычное для себя состояние хронического перепроизводства. Сахара больше, чем потребляется, рассказал "РГ" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

Новый свекловичный сезон начнется с 1 августа. Минимум будет произведено 6,4 миллиона тонн сахара. В конце июля заработает первый из новых заводов в Краснодарском крае. А примерно к 10 августа начнут работать все 19 новых заводов. Сырья хватит на всех.

Оптимизм вселяет ситуация в Курской области - одном из немногих регионов Черноземья, где сахарную свеклу считают приоритетной среди культур. В этом году, несмотря на весеннюю засуху и аномально жаркие июньские дни, прогнозируют, что соберут не меньше, чем в 2018-м.

Тем более что дожди последних недель полезны сладким корням, отмечает руководитель управления растениеводства комитета АПК Курской области Александр Бобков.

По арбузам в этом сезоне перепроизводство, чтобы продать товар, производители идут на разные ухищрения. Фото: Rasslava / iStock

Бахча пойдет на убыль

В этом году в России ожидается перепроизводство арбузов. Но это не значит, что все они доберутся до торговых развалов.

Оптовые цены уже снизились в два раза. И для некоторых предприятий это грозит разорением, рассказывает руководитель ассоциации "Бахчеводы" Петр Есипцев. Причина в том, что после успешного прошлого года в этом - посевные площади по стране выросли в два раза. "Но арбузы - товар скоропортящийся, продать его сложно. Из 300 тысяч гектаров, на которых выращиваются арбузы в России, примерно четверть полей так и остаются неубранными", - говорит Есипцев.

Хотя не везде все-таки так резко расширили бахчу. Например, в Волгоградской области год назад отвели под бахчевые культуры 23,3 тысячи гектаров, в этот раз - 29,3 тысячи. И проблем с реализацией не предвидится. Большая часть урожая пойдет за пределы области: в Москву, Петербург, Самару, Нижний Новгород, Челябинск и другие города.

Правда, там придется конкурировать с ягодами из Казахстана, где издержки производства ниже, добавляет Есипцев. Страдают фермеры и от конкуренции с "серыми" коллегами. Примерно половина всех арбузов выращивается в России без регистрации индивидуального предпринимателя, фермерского хозяйства или другого юрлица. Налогов они не платят, а значит, и продавать в опте свой товар могут не по пять рублей, как официально зарегистрированные агропредприятия, а по два рубля.

Сахарная отрасль России вошла в новое непривычное для себя состояние хронического перепроизводства. Дожди последних недель закрепят этот тренд

Так что с прибылью будут не все. В итоге в следующем сезоне, вероятно, посевные площади сократят, а арбузов соберут меньше, предупреждает Петр Есипцев.

Подготовили Евгений Гайва, Юрий Гень, Николай Грищенко, Роман Мерзляков

Уникальные сорта

Новый сорт диковинной пшеницы вывели из дикого пырея и назвали "Совой". Фото: Josien / iStock

"Сова" и фиолетовая пшеница

Ученые Омского аграрного университета вывели новые сорта злаков. Они устойчивы к засухе, болезням, вредителям и адаптированы к сибирскому климату. Гордость селекционеров - фиолетовозерновая пшеница.

В ближайшее время она будет передана в госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений. Над выведением нового сорта мягкой яровой пшеницы необычного цвета сотрудники лаборатории селекции и семеноводства полевых культур работали около десяти лет.

"За счет высокого содержания антоцианов зерна пшеницы имеют не только фиолетовый оттенок, но и обладают внушительным перечнем полезных свойств", - рассказал "РГ" заведующий лабораторией Александр Чурсин. Сибирь недаром называют зоной рискованного земледелия. Бич региона - стеблевая ржавчина, бурая ржавчина и мучнистая роса. Новый сорт обладает высоким иммунитетом и не требует обработки химикатами. "Три года пшеница будет проходить госсортиспытания. Если сорт покажет соответствие всем требованиям, предъявляемым госкомиссией, его включат в коммерческий реестр, а университет получит патент, - говорит Чурсин. - Но уже сегодня нам звонят из разных уголков России и просят продать хотя бы ведро семян".

Еще одна новинка омской лаборатории - многолетний сорт "Сова", культивированный из дикого пырея (известного всем, как надоедливый сорняк). Но "Сова" - это уже не сорняк, а культурный злак. За несколько лет он полностью заполняет поле, выживая с него сорняки. Не поражается болезнями и также не требует гербицидов. "Культура получилась очень экономичная - один раз посеял, и семь лет можно собирать урожай", - рассказывают селекционеры. Но главная "фишка" пырея - многофункциональность. Злак можно использовать в качестве продовольственного зерна и кормовой культуры для животноводства.

"Мы засеяли "Совой" уже три гектара, не дожидаясь патента. Пырей не требует никаких расходов, идет как на зерно, так и на фураж. А еще с одного гектара получается до 7-8 тонн сбалансированного по микроэлементам сена", - рассказал омский аграрий Дмитрий Пушкарев. А фермер Александр Говин собрал почти 5 тонн с зерна с гектара. А на полях с использованием удобрений доходило и до 7 тонн. При этом средняя урожайность в области - 1,5-2 тонны.

Ученые надеются, что эти две новинки станут новыми трендами в сфере функционального питания. "Они идеально подходят для органического земледелия", - резюмировал Александр Чурсин.

Подготовила Наталья Граф