В Ставрополе огонь охватил кафе в Парке Победы

В Парке Победы столицы Ставропольского края утром в воскресенье загорелось кафе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатели уже прибыли на место пожара и начали ликвидацию огня.

- Пожар начался в кафе "Оазис" около 9:10 утра. Площадь горения составила 150 квадратных метров, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожар квалифицирован по второму рангу опасности, по заверениям спасателей, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Кафе "Оазис" находится в конце центральной аллеи парка, на перекрестке с дорогой на ипподром.