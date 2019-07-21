КС РФ разрешил адвокатам становиться депутатами

Конституционный суд РФ разрешил адвокатам становиться депутатами муниципальных советов на непостоянной основе. По мнению судей высшей юридической инстанции, это не влечет нарушения принципа независимости советника по правовым вопросам и равноправия адвокатов.

Противоречие между статьями 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" обнаружил адвокат Олег Сухов. В 2017 году он был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Нагорный в городе Москве. Однако Совет столичной Адвокатской палаты счел это нарушением. Сухову было вынесено замечание с разъяснением, что ему придется выбирать между депутатской и адвокатской деятельностью. А неисполнение решения может повлечь прекращение статуса адвоката. В своем решении члены совета, а затем и суды общей юрисдикции руководствовались положениями статьи 2 63-ФЗ, которая запрещает адвокатам занимать в том числе муниципальные должности.

Между тем статья 16 того же закона содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть приостановлен статус адвоката. В ней указано, что это "избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе". Однако в Нагорном все депутаты, в том числе Сухов, работают на непостоянной основе. За трактовкой обнаруженной законодательной коллизии адвокат обратился в КС РФ.

Суд вынес решение, обосновав его ранее обнародованными правовыми позициями. В первую очередь судьи КС напомнили, что Конституция РФ гарантирует гражданам как право на квалифицированную юридическую помощь, так и право на труд. И законодательно статус адвоката урегулирован таким образом, чтобы эти права не вступали в противоречие. Что же касается возможности работать в органах муниципальной власти на непостоянной основе - а депутат муниципального совета официально признается лицом, замещающим муниципальную должность, - то здесь позиция адвокатского сообщества в разных регионах отличается.

Судьи КС сочли, что правовую коллизию, на которую указывает адвокат Олег Сухов, нужно расценивать "не как пробел в определении правовых последствий, а как квалифицированное умолчание"

Судьи КС сочли, что правовую коллизию, на которую указывает Сухов, нужно расценивать "не как пробел в определении правовых последствий, а как квалифицированное умолчание". Осуществление полномочий на непостоянной основе, то есть без отрыва от основной профессиональной деятельности, не должно приводить к приостановлению статуса адвоката, поскольку на это нет прямого указания в законе.

- Законодатель, прямо предусмотрев приостановление статуса адвоката как способ разрешения коллизии между замещением муниципальной должности на постоянной основе и статусом адвоката, не мог одновременно поставить адвокатов - без прямого и однозначного нормативного указания - перед жестким выбором, - указал КС РФ, - между прекращением статуса адвоката и прекращением осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования на непостоянной, то есть в меньшей степени связанной с интеграцией в институты муниципальной власти основе.