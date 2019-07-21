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21.07.2019 20:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Статус не меняется

КС РФ разрешил адвокатам становиться депутатами
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)
Конституционный суд РФ разрешил адвокатам становиться депутатами муниципальных советов на непостоянной основе. По мнению судей высшей юридической инстанции, это не влечет нарушения принципа независимости советника по правовым вопросам и равноправия адвокатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Противоречие между статьями 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" обнаружил адвокат Олег Сухов. В 2017 году он был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Нагорный в городе Москве. Однако Совет столичной Адвокатской палаты счел это нарушением. Сухову было вынесено замечание с разъяснением, что ему придется выбирать между депутатской и адвокатской деятельностью. А неисполнение решения может повлечь прекращение статуса адвоката. В своем решении члены совета, а затем и суды общей юрисдикции руководствовались положениями статьи 2 63-ФЗ, которая запрещает адвокатам занимать в том числе муниципальные должности.

Фото: iStock
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Между тем статья 16 того же закона содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть приостановлен статус адвоката. В ней указано, что это "избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе". Однако в Нагорном все депутаты, в том числе Сухов, работают на непостоянной основе. За трактовкой обнаруженной законодательной коллизии адвокат обратился в КС РФ.

Суд вынес решение, обосновав его ранее обнародованными правовыми позициями. В первую очередь судьи КС напомнили, что Конституция РФ гарантирует гражданам как право на квалифицированную юридическую помощь, так и право на труд. И законодательно статус адвоката урегулирован таким образом, чтобы эти права не вступали в противоречие. Что же касается возможности работать в органах муниципальной власти на непостоянной основе - а депутат муниципального совета официально признается лицом, замещающим муниципальную должность, - то здесь позиция адвокатского сообщества в разных регионах отличается.

Судьи КС сочли, что правовую коллизию, на которую указывает адвокат Олег Сухов, нужно расценивать "не как пробел в определении правовых последствий, а как квалифицированное умолчание"

Судьи КС сочли, что правовую коллизию, на которую указывает Сухов, нужно расценивать "не как пробел в определении правовых последствий, а как квалифицированное умолчание". Осуществление полномочий на непостоянной основе, то есть без отрыва от основной профессиональной деятельности, не должно приводить к приостановлению статуса адвоката, поскольку на это нет прямого указания в законе.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Законодатель, прямо предусмотрев приостановление статуса адвоката как способ разрешения коллизии между замещением муниципальной должности на постоянной основе и статусом адвоката, не мог одновременно поставить адвокатов - без прямого и однозначного нормативного указания - перед жестким выбором, - указал КС РФ, - между прекращением статуса адвоката и прекращением осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования на непостоянной, то есть в меньшей степени связанной с интеграцией в институты муниципальной власти основе.

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