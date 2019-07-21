Молодежь и энергетику защитят от западного влияния

Об этом на выездном совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики в Петербурге заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В связи с этим, по его словам, необходимо ускорить разработку и внедрение отечественных аналогов в энергетическом комплексе. В целом, по данным секретаря Совбеза, энергетическое оборудование в различных регионах России и в частности на Северо-Западе имеет высокую степень изношенности.
Так, в Северо-Западном округе доля электросетевого оборудования со сверхнормативным сроком службы составляет более 50 процентов, износ оборудования теплоэлектроцентралей и объектов теплоснабжения достигает 80 процентов, доля магистральных трубопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет - около 44 процентов. Это, по мнению Патрушева, увеличивает не только риски аварий на объектах ТЭК, но и приводит к частым отключениям потребителей. Риски возникновения аварийных ситуаций в энергетике, по его мнению, также обусловлены большим количеством бесхозных объектов электросетевого, газового и коммунального хозяйства, которых в округе насчитывается около 80 тысяч.
"Одновременно растут сверхнормативные потери, увеличивая себестоимость потребляемой энергии, тепла, вызывая тем самым рост коммунальных платежей и определенное недовольство населения", - подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ РФ обратил внимание и на необходимость профилактики преступности в сфере энергетики - в 2018 году в сфере ТЭК выявлено 160 преступлений, ущерб от которых составил более 640 миллионов рублей. Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и Республике Коми.
Что касается решения проблем молодежной политики, то, как заявил Николай Патрушев, вопросы подростковой преступности являются актуальными для большинства регионов России. Он напомнил, что в силу своего возраста молодые люди могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций, криминальной субкультуры, радикальных групп и различных сект. По мнению, Патрушева всему этому способствует в том числе деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода НКО, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей.