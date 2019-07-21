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21.07.2019 19:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Министерства обороны России Фото: Пресс-служба Министерства обороны России
Фото: Пресс-служба Министерства обороны России

В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом. Фигуры высшего пилотажа отработала морская авиация, сообщает Минобороны России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
На флоте готовятся к десантной операции и главному военно-морскому параду

Так, в Кронштадте в тренировке были задействованы десантный корабль "Минск", большой противолодочный корабль "Североморск". Многочисленные зрители смогли наблюдать прохождение в парадном строю корветы "Стойкий" и "Стерегущий", патрульный корабль "Василий Быков", дизель-электрическую лодку "Владикавказ". Тренировка прошла под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

В центре Петербурга для проведения тренировки были разведены Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты. Вот уже несколько дней горожане и многочисленные туристы имеют возможность наблюдать на Неве самые современные корабли отечественного флота.

Во время тренировки акватория Невы была закрыта для прогулочных судов. Боевые корабли осуществили проход в точном соответствии со сценарием парада. Многочисленные зрители получили возможность увидеть в движении ракетные, десантные и патрульные катера, а также корабли противоминной обороны.

"Уверен, что все, кто будет смотреть Главный военно-морской парад, испытают огромную гордость за наш Военно-Морской Флот, который был и есть океанским и способным решать сложнейшие задачи во всех широтах", - приводит пресс-служба Минобороны слова адмирала Николай Евменов, сказанные по итогам тренировки.

Фото: Сергей Орлов/ТАСС
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Напомним, Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 28 июля в День ВМФ. Сам парад будет проходить на двух площадках - в историческом центре Северной столицы и на Кронштадтском рейде. Корабли с самыми большими габаритами будут проходить именно по Кронштадтскому рейду вдоль острова Котлин. В телетрансляции, которая будет вестись как в интернете, так и по центральным телеканалам, будут показаны обе площадки. Для петербуржцев и туристов, которые решат увидеть парад лично, будут установлены экраны на Дворцовой площади, там также будет включение из Кронштадта. В свою очередь в Кронштадте будут вести трансляцию из центра Петербурга.

В связи с парадом в Петербурге изменится график общественного транспорта. Движение по ряду набережных в центре города будет закрыто, также в городе на параде будут разводить мосты. В Кронштадт 28 июля закроют въезд для частных автомобилей, поэтому желающим увидеть вживую самые габаритные суда отечественного флота власти Петербурга рекомендуют добираться до места проведения парада на общественном транспорте.

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